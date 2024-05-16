Лікарі назвали ранні ознаки інсульту: які важливі симптоми варто знати

Інсульт - дуже важкий стан організму, при якому людина може отримати параліч однієї сторони тіла, втратити можливість розмовляти та сприймати сказане. І при розвитку інсульту найголовніше - як можна швидше звернутися за допомогою лікарів. Навіть хвилини мають значення для зменшення наслідків інсульту та навіть смерті.

Які неочевидні та типові перші ознаки інсульту потрібно знати, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення доктора Амре Ноу з клініки Клівленда у США.

Ранні симптоми інсульту

Як зазначає лікар, щоб звести до мінімуму шкоду здоров'ю у разі інсульту та уникнути серйозних наслідків, особливо важливо реагувати при появі перших симптомів.

Інсульт виникає, коли кровопостачання головного мозку блокується або відбувається кровотеча у мозок. Час на початок необхідного невідкладного лікування є важливим чинником подальшого перебігу захворювання.

"Коли відбувається інсульт, відбувається раптова втрата неврологічної функції, яка може бути дуже руйнівною та змінюватися від втрати зору до втрати мови та рухової функції до повної недієздатності", - пояснює Амре Ноу.

Лікар зазначає, що при підозрі на інсульт, потрібно перевірити, чи не раптово виникають проблеми з балансом чи координацією. Це також стосується проблем з зором, проблемами з мовленням, обвисання чи оніміння обличчя або відчуття слабкості в руці.

проблеми із зором: розпливаються предмети, миготять "мушки" в одному оці

надмірна дратівливість аж до прояву агресії, або, навпаки, занепад сил, втрата енергії та сонливість

порушення орієнтації - людина може втратити здатність впізнавати місця або людей, орієнтуватися в просторі, не може ясно щось розповісти, втрачає ясність думки

онімілі з одного боку тіла пальці рук і ніг

головний біль, який концентрується в області скроні

Крім того, на тлі цих ознак можуть спостерігатися симптоми, що нагадують розлад травлення.

Інсульт буває не тільки у мозку

Переважна більшість людей при слові "інсульт" одразу ж думає про мозок. Але інсульт може виникати й в інших частинах тіла.

Як зазначають у статті Американської кардіологічної асоціації, інсульт може торкнутися очей та хребта. Якщо тромби потраплять у сітківку та призведуть до ураження очей, це може викликати інсульт ока, який призводить до повної втрати зору ураженого ока. Буває так, що зір втрачається частково, і пацієнти здатні сприймати рух чи світло.

Такий інсульт становить менше загрози для життя людини, але якщо не надати пацієнтові першу допомогу протягом перших декількох годин, є ризик незворотної втрати зору.

Навіть якщо очний напад не фатальний, він є сильним предиктором майбутніх серцевих нападів, інсультів або смертей. За наявності будь-яких підозр рекомендується пройти швидко медичне обстеження.

Інсульт також може трапитися у хребті, хоч таки випадки бувають доволі зрідка. В таких випадках в артеріях, що ведуть до хребта, утворюється тромб. Медичні втручання також можуть призвести до інсульту на хребті, якщо різко впаде артеріальний тиск або серце зупиниться та перестане пропускати достатньо крові.