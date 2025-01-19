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Врачи назвали 5 вредных для слуха вещей, которых бы никогда не сделали

Что вредит ушам и слуху (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проблемы с ушами и слухом являются одними из самых распространенных, с которыми сталкиваются в обществе. Стоит избегать 5 распространенных ошибок, которые могут нанести серьезный вред ушам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Аудиолог (специалист по слуху, - ред)

заявления о том, что определенное устройство может восстановить естественный слух.

 

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