Врачи назвали 5 вредных для слуха вещей, которых бы никогда не сделали

Проблемы с ушами и слухом являются одними из самых распространенных, с которыми сталкиваются в обществе. Стоит избегать 5 распространенных ошибок, которые могут нанести серьезный вред ушам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Аудиолог (специалист по слуху, - ред)
заявления о том, что определенное устройство может восстановить естественный слух.
Ранее мы сообщали, как правильно чистить уши, чтобы не навредить себе и избавиться от серы.
Также мы писали, чего шумит в ушах, когда вокруг тишина.