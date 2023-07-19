Врачи 4 часа игнорировали крики о помощи: в больнице Киева при странных обстоятельствах умер военный 95 ОДШБр

В городской клинической больнице №4 при странных обстоятельствах скончался боец 95 ОДШБр с позывным "Физрук". По словам друзей военного, его избила охрана госпиталя и бросила рядом с медучреждением.

Что известно об этой трагедии - читайте в материале Styler ниже.

Четыре часа беспомощно лежал на улице

Вадим с позывным "Физрук" из 95 ОДШБр был доставлен на лечение в больницу №4 в Соломенском районе Киева еще 30 июня.

По непонятным причинам охрана медучреждения его избила и бросила рядом, на улице. По некоторым предположениям, у Вадима мог произойти приступ ПТСР или острое стрессовое расстройство. Врачи комментировали, что пациент был пьян, агрессивен, бился головой об стену.

На улице боец в тяжелом состоянии провел почти 4 часа, и никто не стал оказывать ему помощь. Его побратим безуспешно призывал работников больницы выполнить свои обязанности и помочь раненому, но те отказались.

Тогда он вынужден был вызвать машину скорой помощи из другого медицинского учреждения. И только после этого Вадима занесли в помещение больницы №4 и, вместо того чтобы отправить в отделение реанимации, просто привязали его к кровати.

Через 16 часов врачи официально сообщили о "внезапной смерти".

По словам друзей бойца, о телесных повреждениях на теле погибшего умалчивают не только врачи этой больницы, но и следователь. Вероятно, чтобы замять дело.

"Побили до потери сознания, отнесли в палату, где он два часа медленно умирал. А потом приехала следователь, которая констатировала внезапную смерть. Не убийство, а внезапную смерть. Хотя видела стертые колени, руки, гематомы на теле и порезы на лице. Я сидела в этой больнице среди ночи и смотрела на отца, которой рыдал в коридоре, говоря, что Вадим не погиб под Марьинкой, а погиб тут, в Киеве. Погиб ужасной смертью", - написала подруга военного.

Скриншоты

Что говорят в полиции

В полиции Киева сообщили, что выясняются обстоятельства гибели 31-летнего военного в медицинском учреждении, где он находился на лечении последние несколько недель.

Версия полиции существенно отличается от той, которую рассказали близкие Вадима.

"16 июля в 23:50 друг погибшего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения. Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками отправили потерпевшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военного", - говорится в сообщении.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая опросила персонал больницы, забрала видео с камер наружного наблюдения, а также с нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Было осмотрено также бомбоубежище, куда вечером заходил военный.

Открыто два криминальных производства: по ч. 1 ст. 115 ККУ - умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 ККУ - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим персоналом. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти военного.

Что известно о Вадиме

Вадим - родом из Житомира. На защиту Украины встал с первых дней полномасштабного вторжения РФ - ушел на фронт добровольцем и служил в 95 ОДШБр.

Он был разведчиком, ветераном и высококлассным специалистом по разведке с помощью БПЛА. Более года он был на фронте и смерть его настигла не на боевом задании, а в Киеве.

Вадим с позывным "Физик" (скриншот)