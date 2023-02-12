Лікар застерегла українців від прийому фуфломіцинів: у списку є популярні препарати

Деякі розрекламовані препарати насправді не мають лікувального ефекту та не входять у жодний медичний протокол. Застосування таких засобів не те, що не покращить здоров'я, а може й погіршити його.

Про те, які популярні фармацевтичні засоби насправді не мають доказової ефективності, розповіла гінеколог Олена Арендар на сторінці в Instagram .

Які препарати не дають лікувального ефекту

"Фуфломіцини - це ліки "пустишки". Препарати без доведеної або сумнівної ефективності, а це означає, що при їх прийомі немає ніяких гарантій, чи принесуть вони користь чи є небезпечними. Серед них гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки", - пояснює лікар.

Арендар наголошує, що фуфломіцини продовжують залишатися популярними серед українців.

"Ліки з відсутністю доказової ефективності не тільки спустошують гаманець, але і можуть принести шкоду здоров'ю. Ці препарати відсутні в клінічних протоколах, в стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки", - говорить експертка.

Також Арендар застерігає, що приймаючи марні пігулки, можна втратити час, замість того, щоб отримувати повноцінне і своєчасне лікування.

Список препаратів:

Алокін

Лінекс

Арбідол

Курантил

Генферон

Інтерферон

Тазалок

Сінупрет

Новирин

Уролесан

Протефлазид

"Запам'ятайте, що немає таблеток, які зміцнюють імунітет. ГРВІ не лікують противірусними препаратами. А вірус папіломи не лікується ніякими медикаментами", - наголошує Арендар.

Лікар також додає, що наведений список - неповний, до нього можна ще віднести багато інших препаратів.

Перевірити ефективність препаратів можна на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) або ж на українському порталі dokazovo.in.ua

Для пошуку інформації по конкретному лікарському засобу, введіть назву препарату і дізнайтеся, чи є він ефективним за оцінками міжнародних організацій.