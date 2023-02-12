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Лікар застерегла українців від прийому фуфломіцинів: у списку є популярні препарати

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Неділя 12 лютого 2023 14:18
Лікар застерегла українців від прийому фуфломіцинів: у списку є популярні препарати Які ліки не є дієвими (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Деякі розрекламовані препарати насправді не мають лікувального ефекту та не входять у жодний медичний протокол. Застосування таких засобів не те, що не покращить здоров'я, а може й погіршити його.

Про те, які популярні фармацевтичні засоби насправді не мають доказової ефективності, розповіла гінеколог Олена Арендар на сторінці в Instagram.

Які препарати не дають лікувального ефекту

"Фуфломіцини - це ліки "пустишки". Препарати без доведеної або сумнівної ефективності, а це означає, що при їх прийомі немає ніяких гарантій, чи принесуть вони користь чи є небезпечними. Серед них гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки", - пояснює лікар.

Арендар наголошує, що фуфломіцини продовжують залишатися популярними серед українців.

"Ліки з відсутністю доказової ефективності не тільки спустошують гаманець, але і можуть принести шкоду здоров'ю. Ці препарати відсутні в клінічних протоколах, в стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки", - говорить експертка.

Також Арендар застерігає, що приймаючи марні пігулки, можна втратити час, замість того, щоб отримувати повноцінне і своєчасне лікування.

Список препаратів:

  • Алокін
  • Лінекс
  • Арбідол
  • Курантил
  • Генферон
  • Інтерферон
  • Тазалок
  • Сінупрет
  • Новирин
  • Уролесан
  • Протефлазид

"Запам'ятайте, що немає таблеток, які зміцнюють імунітет. ГРВІ не лікують противірусними препаратами. А вірус папіломи не лікується ніякими медикаментами", - наголошує Арендар.

Лікар також додає, що наведений список - неповний, до нього можна ще віднести багато інших препаратів.

Перевірити ефективність препаратів можна на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) або ж на українському порталі dokazovo.in.ua

Для пошуку інформації по конкретному лікарському засобу, введіть назву препарату і дізнайтеся, чи є він ефективним за оцінками міжнародних організацій.

Раніше ми розповідали про те, що лікарі застерігають від прийому популярного препарату.

Читайте також про те, що обов'язково має бути в аптечці кожної жінки.

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