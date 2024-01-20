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Доктор ответил, что лучше - ибупрофен или парацетамол. Запомните раз и навсегда

Что лучше спасает от боли (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Парацетамол и ибупрофен считаются одними из самых популярных болеутоляющих препаратов. Однако не все знают, чем они отличатся. Британский доктор Сермед Межер объяснил, в чем разница между парацетамолом и ибупрофеном.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Межер поделился в TikTok.

Для начала доктор советует понять, как тело ощущает боль и сигнализирует об этом. К примеру, когда в позвоночнике смещается диск, организм начинает подавать "сигнал бедствия", из-за чего иммунные клетки собираются вокруг "проблемного места".

И тогда область спины, в которой сместился диск, начинает опухать и болеть. Таким образом организм буквально "кричит" о том, что человеку точно стоит отказаться от физических нагрузок и дать телу восстановиться. 

Что эффективнее - парацетамол или ибупрофен (коллаж: РБК-Украина)

В чем разница между парацетамолом и ибупрофеном

По словам доктора, эти препараты действуют по-разному. Парацетамол, утверждает он, снижает силу боли. Простыми словами, благодаря препарату мозг получает меньше "сигналов" о проблеме, а потому боль спадает.

А ибупрофен, отметил доктор, действует непосредственно на источник боли и обладает противовоспалительным эффектом. Иными словами, он снимает неприятные ощущения путем заживления, а не приглушения сигналов мозгу.

Важно учитывать то, что любые лекарства не стоит принимать без назначения врача. Только специалист способен подобрать правильный препарат, определить безопасную дозировку и рассказать обо всех важных моментах, которые стоит учитывать при употреблении лекарств. Не занимайтесь самолечением и консультируйтесь с врачами.

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