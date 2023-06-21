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Врач ответила, сколько раз в день нужно есть

Сколько раз в день нужно есть (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Наверное, каждый человек задумывается о том, как часто нужно есть. Если же говорить о частоте приемов питания, нужно обращать внимание на образ жизни, наличие болезней и личные предпочтения в пище.

О том, сколько раз стоит есть в день, рассказала диетолог Светлана Павлюк в своем Instagram.

Трехразовое питание

По словам диетолога, такое питание идеально подходит для всех и очень необходимо тем, у кого есть нарушение углеводного обмена, сахарный диабет второго типа.

К тому же очень такое питание необходимо тем, у кого гипотиреоз (нарушение, при котором щитовидная железа производит слишком мало гормонов), нарушение цикла и снижение фертильности.

Дробное питание

В теории звучит привлекательно: небольшие порции помогают контролировать объем съедаемой пищи, а постоянные перекусы исключают чувство голода.

А на самом деле такое питание приводит к тому, что еда начинает занимать все ваши мысли: целый день вы контролируете время, чтобы не упустить перекус.

К тому же многоразовое питание изменяет гормональный фон, вмешивается в механизм, сжигающий жир, влияет на метаболизм печени и отправляет калории в жировые запасы.

Помните, что для полного переваривания средней порции еды требуется 5-6 часов. Также такое питание противопоказано при гормональном дисбалансе, нарушении углеводного обмена, сахарном диабете и т. д.

Пятиразовое питание

Такое питание тоже подходит не всем. Однако пять приемов пищи в день идеально подходят беременным, кормящим, спортсменам, людям, тратящим очень много энергии или с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Также врач отмечает, что есть лучше, когда чувствуете голод, и ни в коем случае себя принуждать не стоит.

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