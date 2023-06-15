Можно ли есть продукты, пострадавшие от воды: врачи дали точный ответ

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на подтопленной территории в помещениях и погребах остались продукты питания, контактировавшие с водой. Следует знать, что делать с такой едой.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Что делать с едой

Врачи предостерегают, что такая еда нуждается в осторожном использовании. В частности, если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу - не употребляйте ее.

Нужно немедленно избавиться от продуктов:

с необычным запахом, цветом или текстурой

в обычной, не защищенной от воды упаковке

в картонной упаковке

с негерметичной крышкой

консервированные в домашних условиях продукты (есть риск нарушения герметичности упаковки)

консервации, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины

Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет - их также нельзя есть.

Важно, что продукты, контактировавшие с водой, перед приготовлением нужно очистить, промыть чистой водой, а еще лучше - продезинфицировать.

Как продезинфицировать посуду

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо промыть горячей водой с моющим средством и промыть чистой безопасной водой.

Безопасной может быть бутилированная, привозная питьевая вода или очищенная специальными средствами. После этого нужно обдать кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.

Чтобы очистить консервы или продукты в пластиковой упаковке:

удалите этикетки, но не забудьте записать срок годности

очистите поверхность от грязи

помойте упаковки горячей мыльной водой

ополосните ее чистой безопасной водой

промойте кипятком

Однако важно помнить, что такие консервы нужно употребить как можно скорее.

К тому же, в случае подозрения, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовить дома, пока не будет вывода специалиста, что это безопасно.

Как обеззаразить воду таблетками

Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания. Такие таблетки поставляются в области централизованно.

На подтопленных территориях уже сформирован многомесячный запас таблеток для обеззараживания воды.

Такие таблетки уничтожают вирусы, бактерии, грибки и водоросли.

Как использовать таблетки для обеззараживания: