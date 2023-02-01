Врач рассказал, какие продукты нужно есть в феврале, чтобы обогатить организм витаминами (список)

Какие овощи и фрукты нужно кушать в феврале

"В последний месяц зимы наша иммунная система нуждается в подзарядке и поддержке больше, чем когда-либо. Во-первых, ей нужно противостоять инфекционным болезням. Во-вторых, в холодные февральские дни организм нуждается в энергии и тепле", - рассказывает врач.

Советует вводить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Желательно, чтобы каждый день было хотя бы три овоща или фрукты из приведенного перечня.

Тропические фрукты - содержат много витаминов и полезных веществ. Ключевыми являются авокадо, ананас, банан и киви. Введение этих фруктов в рацион поможет сохранить здоровье зимой и обеспечит необходимыми полезными веществами.

Цитрусовые - содержат много витамина С и других антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета. Лучше всего есть грейпфрут, лимон, мандарин.

Луковичные - это отличный источник витаминов С, В1, В2. Сюда входят лук порей и репчатый.

Косточковые - содержат витамин С, калий, а также клетчатку. Сюда относятся яблока и груши.

Корнеплоды - они богаты большим количеством витаминов А и С, а также содержат и другие полезные минералы. В этот перечень входят редис, репа, картофель, морковь, пастернак, свёкла, топинамбур, сельдерей.

Крестоцветные овощи - содержат большое количество витамина С, а также клетчатку, кальций и другие важные элементы. Поэтому налегайте на капусту белокочанную, брюссельскую и краснокочанную.