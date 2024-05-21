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Врач рассказал, как убрать запах пота. И это не дезодорант

Фото: Как избавиться от запаха пота (depositphotos)
Автор: Людмила Жукова

Врач рассказал, как простой продукт может избавить вас от запаха пота под мышками, когда дезодорант не помогает.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Сину Гадири.

Как избавиться от запаха пота под мышками

В недавнем видео доктор Сина показал, что те, кто волнуется о запахе подмышек, могут воспользоваться аптечным продуктом, чтобы уменьшить запах.

В видео, опубликованном на платформе, врач рассказал, что лучшим продуктом для избавления от запаха является гликолевая кислота. Она представлена у разных косметических брендов.

Гликолевая кислота является разновидностью альфа-гидроксикислоты (AHA), полученной из сахарного тростника. Она также используется для гиперпигментации и является эффективным эксфолиантом.

Очищающая кислота не предназначена для использования в качестве замены дезодоранта, поскольку она не останавливает выделение пота.

"Считается, что гликолевая кислота помогает уменьшить запах тела, снижая рН кожи и затрудняя выживание бактерий, вызывающих запах", - рассказала сертифицированный дерматолог доктор Мариса К.

Минусы использования гликолевой кислоты

Использование гликолевой кислоты связано с определенными рисками. Как и другие отшелушивающие кислоты, она может раздражать кожу, особенно в местах, где она тонкая и мягкая, например, под мышками. Это может привести к покраснению, шелушению и чувствительности.

Максимальная концентрация гликолевой кислоты, которую можно использовать на этом участке составляет от восьми до 10%, но даже это может раздражать, поэтому чем ниже концентрация, тем лучше.

Дерматолог Мариса К советует покупать все же дезодоранты с этой кислотой, а не наносить ее по отдельности.

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