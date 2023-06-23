Врач рассказал, почему не нужно принимать йод в случае взрыва ЗАЭС

Почему не нужно принимать йод в случае подрыва ЗАЭС

Как известно, сейчас электростанция не работает, а если бы она функционировала, тогда бы при аварии в атмосферу могло попасть большое количество радиоактивного йода.

А йод нужен для синтеза гормонов щитовидной железы и в первую очередь радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе и может возникнуть риск возникновения рака щитовидной железы

"Но ЗАЭС не работает с сентября 2022 года и там уже нет радиоактивного йода. Потому принимать йод нет смысла! ЗАЭС имеет много степеней защиты и не так легко совершить там аварию", - написал врач.

Медик упомянул, что в Чернобыле замедлителем нейтронов был графит, который горел и радиоактивная пыль выходила в атмосферу. На ЗАЭС в качестве замедлителя используется вода, поэтому большого распространения радиации не будет.

"И вообще президент сказал, что террористы могут это сделать, но он это уже много раз повторял и ничего нового он не сказал! Этот меседж больше был сказан не для нас, а для всего мира", - резюмировал Евгений.

Для справки

Напомним, что 22 июня Зеленский сообщил, что разведка и Служба безопасности доложили ему о планах российских оккупантов совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

На этой неделе начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уже предупреждал, что россияне усилили минирование Запорожской АЭС.

Под угрозой подрыва оказался пруд-охладитель реакторов. По словам Буданова, теракт врага может привести к существенным проблемам.