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На Херсонскую область надвигается непогода: уровень воды может подняться

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Херсон, Пятница 09 июня 2023 14:03
На Херсонскую область надвигается непогода: уровень воды может подняться Фото: на Херсонскую область надвигается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Херсонской области в ближайшие дни может ухудшиться. Поэтому уровень воды в затопленных районах может снова подняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

По данным синоптиков, в период с 11 по 13 июня Херсонскую область может накрыть циклон. Прогнозируется значительное ухудшение погодных условий, а именно: грозы, град и шквальный ветер.

Жителей пострадавших населенных пунктов призывают эвакуироваться, поскольку вода может подняться.

"Возможно поднятие уровня воды. Просим всех позаботиться о своей безопасности. МВД продолжает эвакуацию", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области четвертые сутки борются с последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По последним данным, в регионе затоплено 48 населенных пунктов, из них 34 - на подконтрольной Украине территории, еще 14 - оккупированы.

За ночь вода в Херсонской области отошла на 20 см, а за утро еще на 15 см.

Напомним, что российские оккупанты не разрешаются спасателям и правоохранителям безопасно провести эвакуацию в Херсонской области. Армия РФ обстреливает затопленные населенные пункты во время спасательных операций.

Детальнее о последствиях техногенной катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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