Врач рассказал, действительно ли купание в холодной воде полезно для здоровья

Почему нырять раз в год - не лучшая идея

"В целом процесс закаливания организма несет много пользы для сердечно-сосудистой системы, иммунитета и стрессоустойчивости. Ключевой момент здесь в регулярности. Однако однократное погружение в прорубь не имеет значительного положительного эффекта на здоровье", - говорит специалист.

В процессе погружения тела в холодную воду в организме выделяется много гормонов стресса, мобилизующих организм, и вам кажется, будто вы способны "свернуть горы". Однако после фазы подъема иммунная система может ослабляться и привести к заболеваниям дыхательных путей.

Людям с хроническими заболеваниями не стоит нырять в прорубь (фото: Getty Images)

Из-за повышения уровня кортизола может повыситься давление и ускоряться сердцебиение. Следствием этого становится аритмия. Именно поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует посоветоваться с врачом.

Влияние холода может также привести к сужению бронхов, некоторые чувствуют как невозможность дышать, сжатия в груди во время ныряния. Людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы нырять не рекомендовано.

Значительной опасностью также является ныряние в прорубь в нетрезвом состоянии. В таком состоянии человек не способен полноценно управлять телом, что часто приводит к утоплению.

В общем, погружение в холодную воду - это стресс для любого неподготовленного организма, из-за чего могут активизироваться хронические заболевания. Не удивляйтесь, если наутро вы проснетесь с герпесом на губе.

Для ныряния в холодную воду нужно закалять организм (фото: Getty Images)

А если закаляться?

Регулярное закаливание организма, которое начинается постепенно с медленным снижением температуры наоборот оказывает положительное влияние на:

сердечно-сосудистую систему

иммунную систему

эндокринную систему

психику

Люди, которые регулярно закаляются, меньше болеют простудами и имеют меньшие риски развития гипертонии, сахарного диабета и депрессии.

"Начните с постепенного снижения температуры воды во время душа, пока тело не привыкнет к холодной воде. Идеальная комбинация - это холодный душ и ежедневные физические нагрузки. Это даст вам отличный заряд бодрости утром и настроит на продуктивный рабочий день", - рекомендует врач.

Откуда появилась традиция ныряния

По мнению культуролога Евгения Сависько, ныряние в прорубь на Крещение является новой традицией в Украине, не имеющей никакого отношения к церкви и христианским традициям.

"До начала 90-х и после провозглашения Независимости такой традиции на наших территориях не было. У Дмитрия Яворницкого в "Истории запорожских казаков" тщательно описано, что делали на Сечи на Крещение, однако там нет никакого упоминания о нырянии. Да и не могло быть ", - говорит эксперт.

В этот день вода становится святой (фото: pravlife.org)

Ведь ныне зимой температура может прыгать и до 10 градусов тепла. Буквально 70-100 лет назад температура в декабре-феврале нередко бывала и за -50 градусов. Возникает вопрос, откуда к нам пришла такая традиция?

По словам специалиста, частично она исходит от языческих традиций. По одной из них, в день зимнего солнцестояния вода приобретает особенно целительную силу. Поэтому наши далекие предки могли обливаться такой водой.

"Мнение о том, что ныряние очищает от грехов, - миф. Больше всего к его распространению приобщились отечественные политики при молчаливой поддержке части православного духовенства. Некоторые ежегодно устраивают полноценные рекламные компании с массовым привлечением СМИ, нивелируя величие праздника", - рассказывает культуролог.