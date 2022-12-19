Врач рассказал, так ли смертельно опасен верблюжий грипп и назвал его симптомы
Верблюжий грипп - один из группы коронавирусов, с другой аббревиатурой MERS (Ближневосточный респираторный синдром), который впервые был зарегистрирован в 2012 году в Саудовской Аравии. Сейчас его эпидемии нет, но врачи боятся, что большое скопление людей, связанное с Чемпионатом мира по футболу 2022 в Катаре, может привести к распространению этого вируса.
Опасен ли для украинцев этот новый вид гриппа, и какие у него симптомы рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко на своей странице в Instagram.
Что мы знаем о верблюжьем гриппе
По данным ВОЗ, примерно 80% случаев заражения были зарегистрированы в результате прямого контакта с верблюдами или тесного контакта в медицинском учреждении с больным.
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Всего с 2012 года было зарегистрировано 2600 случаев с высокой летальностью, примерно 935 смертей. А это около 35% от случаев, которые были переданы в ВОЗ. Если сравнить с ковидом, то там цифра летальности примерно 2 %.
Медик отмечает, что нельзя утверждать, что эти данные являются достоверными, так как проводилось обследование и диагностика исключительно тяжелых случаев.
После 2012 года случаи MERS регистрировались больше, чем в 27 странах мира, но глобально это не создавало мировой опасности и чрезвычайного положения.
В 2015 году вспышка MERS была в Южной Корее, там заболело 186 человек, и из них 36 умерло. Дальнейший мониторинг контактных лиц не показал масштабного распространения вируса.
Симптомы верблюжьего гриппа
- повышение температуры тела
- кашель
- одышка
- иногда возможна диарея.
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Течение осложняется развитием пневмонии и острого респираторного дистресс синдрома. Специфического лечения и профилактики не существует.
Профилактика верблюжьего гриппа
- Элементарная гигиена.
- Использовать методы, как и при ковиде (дезинфекция рук, маска).
Как мы ранее писали, Комаровский предупредил о новой инфекции, которая распространяется по миру.