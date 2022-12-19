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Лікар розповів, чи так смертельно небезпечний верблюжий грип і назвав його симптоми

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Понеділок 19 грудня 2022 08:26
Лікар розповів, чи так смертельно небезпечний верблюжий грип і назвав його симптоми Фото: Лікар назвав симптоми верблюжого грипу (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Верблюжий грип – один із групи коронавірусів, з іншою абревіатурою MERS (Близькосхідний респіраторний синдром), який вперше був зареєстрований у 2012 році в Саудівській Аравії. Зараз його епідемії немає, але лікарі бояться, що велика кількість людей, яка пов'язана з Чемпіонатом світу з футболу 2022 у Катарі, може призвести до поширення цього вірусу.

Чи небезпечний для українців цей новий вид грипу і які у нього симптоми розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко на своїй сторінці в Instagram.

Що ми знаємо про верблюжий грип

За даними ВООЗ, приблизно 80% випадків зараження було зареєстровано внаслідок прямого контакту з верблюдами або тісного контакту у медичній установі з хворим.

Усього з 2012 року було зареєстровано 2600 випадків із високою летальністю, приблизно 935 смертей. А це близько 35% випадків, які були передані до ВООЗ. Якщо порівняти з ковідом, то там цифра летальності приблизно 2%.

Медик зазначає, що не можна стверджувати, що ці дані є достовірними, оскільки проводилося обстеження та діагностика винятково тяжких випадків.

Після 2012 року випадки MERS реєструвалися більше, ніж у 27 країнах світу, але глобально це не створювало світової небезпеки та надзвичайного стану.

У 2015 році спалах MERS був у Південній Кореї, там захворіло 186 людей, і з них 36 померло. Подальший моніторинг контактних осіб не показав масштабного розповсюдження вірусу.

Симптоми верблюжого грипу

  • підвищення температури тіла
  • кашель
  • задишка
  • іноді можлива діарея.


Хвороба ускладнюється розвитком пневмонії та гострого респіраторного дистресу синдрому. Специфічного лікування та профілактики не існує.

Профілактика верблюжого грипу

  • Елементарна гігієна
  • Використовувати методи як і при ковіді (дезінфекція рук, маска).

Як ми раніше писали, Комаровський попередив про нову інфекцію, яка поширюється світом.

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