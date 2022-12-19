Лікар розповів, чи так смертельно небезпечний верблюжий грип і назвав його симптоми
Верблюжий грип – один із групи коронавірусів, з іншою абревіатурою MERS (Близькосхідний респіраторний синдром), який вперше був зареєстрований у 2012 році в Саудівській Аравії. Зараз його епідемії немає, але лікарі бояться, що велика кількість людей, яка пов'язана з Чемпіонатом світу з футболу 2022 у Катарі, може призвести до поширення цього вірусу.
Чи небезпечний для українців цей новий вид грипу і які у нього симптоми розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко на своїй сторінці в Instagram.
Що ми знаємо про верблюжий грип
За даними ВООЗ, приблизно 80% випадків зараження було зареєстровано внаслідок прямого контакту з верблюдами або тісного контакту у медичній установі з хворим.
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Усього з 2012 року було зареєстровано 2600 випадків із високою летальністю, приблизно 935 смертей. А це близько 35% випадків, які були передані до ВООЗ. Якщо порівняти з ковідом, то там цифра летальності приблизно 2%.
Медик зазначає, що не можна стверджувати, що ці дані є достовірними, оскільки проводилося обстеження та діагностика винятково тяжких випадків.
Після 2012 року випадки MERS реєструвалися більше, ніж у 27 країнах світу, але глобально це не створювало світової небезпеки та надзвичайного стану.
У 2015 році спалах MERS був у Південній Кореї, там захворіло 186 людей, і з них 36 померло. Подальший моніторинг контактних осіб не показав масштабного розповсюдження вірусу.
Симптоми верблюжого грипу
- підвищення температури тіла
- кашель
- задишка
- іноді можлива діарея.
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Хвороба ускладнюється розвитком пневмонії та гострого респіраторного дистресу синдрому. Специфічного лікування та профілактики не існує.
Профілактика верблюжого грипу
- Елементарна гігієна
- Використовувати методи як і при ковіді (дезінфекція рук, маска).
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