Врач рассказал, может ли заменить стевия сахар, и кому ее категорически нельзя

Из-за большого распространения диабета и ожирения украинцы стали интересоваться сахарозаменителями. На рынке товаров для людей с диабетом есть несколько вариантов (натуральных и искусственных). Стевия относится именно к натуральным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Что нужно знать о стевии

Это травяное растение, которое растет преимущественно в субтропических или тропических регионах. В англоязычных странах ее называют солодколистником (sweetleaf) из-за сладкого вкуса листьев этого растения.

В древние времена индейцы Центральной и Южной Америки добавляли листья стевии к чаю мате для подслащения последнего. Сейчас из стевии делают порошок или таблетки, которые можно добавлять в выпечку, чай или кофе.

Повышает ли стевия сахар в крови

Диабетики могут быть спокойны, так как сладковатый вкус обеспечивается веществом под названием стевиозид. Он не является углеводом, он просто сладок по вкусу, но значительно слаще обычного сахара.

Чем стевия лучше других подсластителей?

Стевия безопаснее искусственных подсластителей (аспартам, ацесульфам, цикламат, сахарин), которые при длительном приеме могут повышать риск образования злокачественных опухолей и поражать печень

Она не вызывает вздутие кишечника, как, например, фруктоза

Также обладает способностью снижать холестерин, таким эффектом не могут похвастаться другие сахарозаменители

Кому нельзя употреблять стевию

Ее не рекомендуется употреблять беременным, лицам с неконтролируемой гипертонией и лицам, употребляющим лекарства для снижения холестерина.