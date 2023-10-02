Врач рассказала, зачем детям делать две вакцины от гриппа

В Украине начался эпидемический сезон гриппа, во время которого будут циркулировать четыре штамма. Очень важно прививать детей и людей, которые входят в группы риска.

Почему детям нужно делать две дозы вакцины, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию педиатра Даши Власенко в Instagram.

Почему детям нужно две дозы вакцины

Всем детям от 6 месяцев до 9 лет – нужны две дозы в первый сезон вакцинации для достижения адекватного иммунного ответ, так как иммунитет детей до определенного возраста не похож на иммунитет взрослых и имеет ответные реакции.

Дети могут не давать адекватный иммунный ответ на некоторые вакцины, такой, как мы ожидаем у взрослых, поэтому организм нужно "познакомить" с вакциной и усилить этот ответ.

Вводите первую дозу вакцины от гриппа. Эта первая доза стимулирует иммунную систему ребенка, но ее может быть недостаточно для выработки уровня антител, необходимого для полноценной защиты от гриппа.

Вводите вторую дозу и она выступает как "усилитель" для первой дозы - не позднее, чем через 1 месяц (28 дней) после первой дозы.

Вторая доза - иммунная система ребенка производит достаточно антител, чтобы они могли бороться с гриппом. Если ваш ребенок не получил вторую дозу вакцины от гриппа, вероятно, он имеет определенную защиту от гриппа, но этого может быть недостаточно в случае контакта с вирусом.

Важно понимать, что у ребенка иммунитет к вирусу появляется через 2 недели после второй дозы вакцины от гриппа.

Поскольку выработка защиты требует времени, лучше всего получить первую дозу, как только появится вакцина от сезонного гриппа.

Обычно это происходит в сентябре каждого года. Это позволит получить вторую дозу до того, как сезон гриппа достигнет высоких уровней заболеваемости в вашей местности. ⠀