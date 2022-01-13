"Один з головних медичних злочинів": Комаровський розповів, як не можна лікувати ГРВІ

Доктор Комаровський відповів на питання, чи потрібно приймати антибіотики при гострих респіраторних вірусних інфекціях.

Про це педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами Комаровського, питання про антибіотики і віруси - одне з тих, яке викликає у нього максимальне "нервування".

"Звертаю вашу увагу: антибіотики, ніякі, ніколи, ні за яких обставин не діють на віруси", - заявив педіатр.

Він стверджує, що будь-який лікарський засіб, якщо не показано, то протипоказано.

Це один з головних медичних злочинів

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - додав він.

Комаровський також уточнив, що протоколи лікування вірусних інфекцій - один з головних медичних злочинів. Вони супроводжуються величезною кількістю алергій, величезною кількістю бактерій, які стійкі до величезної кількості антибіотиків.

Помилкова теорія говорить, що під час боротьби з вірусною інфекцією організм ослаблений, що може призвести до ускладнень, викликаних бактеріями.

Через це деякі лікарі намагаються запобігти ускладненням призначаючи антибіотики. Але цього робити не можна.

"Якщо ми призначаємо антибіотик, то запалення легенів все одно виникає, але тільки через бактерії, що вціліли після антибіотика, який ми призначили. Більш того існує сотні і тисячі досліджень, які доводять, що призначення антибіотиків при вірусних інфекціях не тільки не зменшує, а в 4-10 разів збільшує ймовірність бактеріальних ускладнень", - говорить педіатр.

Якщо ж лікар при ГРВІ призначив антибіотик, міняйте лікаря.