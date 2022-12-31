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Лікар розповіла жінкам, які антибіотики не можна під час вагітності

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Субота 31 грудня 2022 19:35
Лікар розповіла жінкам, які антибіотики не можна під час вагітності Фото: Деякі антибіотики не бажано використовувати при вагітності (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Є антибіотики, які можуть завдати потенційної шкоди дитині, що не народилася, тому їх краще уникати під час вагітності.

Які ці ліки розповіла на своїй сторінці у Facebook лікар-пульмонолог зі Львова Марина Кудрявцева.

Список небажаних при вагітності антибіотиків

Тетрациклін, доксициклін – проникають через плаценту, накопичуються в кістках та зубних зачатках плода, порушуючи їхню мінералізацію.

Фторхінолони – надійних безпекових досліджень у вагітних не проводилося, а в ході досліджень на тваринах препарати цієї групи призводили до пошкодження суглобів плода.

Мідекаміцин, рокситроміцин – про їхню безпеку при застосуванні під час вагітності відомості відсутні, проте існують дані про токсичну дію на плід у тварин.

Канаміцин, тобраміцин, стрептоміцин – проникають через плаценту, дають високий ризик ускладнень на нирки та внутрішнє вухо плоду, є причиною глухоти у немовлят.

Фуразидин, ніфуроксазид – у зв'язку з потенційно шкідливою дією даних про безпеку у вагітних відсутні.

Хлорамфенікол – швидко проникає через плаценту у високих концентраціях, пригнічує кістковий мозок плода та порушує диференціацію клітин крові, особливо на пізніх термінах вагітності.

Триметоприм/сульфаметоксазол – проникає через плаценту у високих концентраціях, підвищує ризик уроджених каліцтв, вад серця, уповільнює ріст плода.

Які антибіотики безпечні при вагітності

Лікар розповіла, що можна використовувати пеніциліновий ряд: амоксицилін, при необхідності з клавулановою кислотою: Амоксицилін, амоксиклав, аугментин віддають перевагу амоксициліну.

Тривалість лікування пневмонії без падіння сатурації та АТ від 5 до 7 днів.

Цефалоспорини : цефалексин цефтріаксон цефоперазон.

Макроліди: проникають через плаценту, але не мають даних про токсичний вплив на плід: азитроміцин, кларитроміцин.

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