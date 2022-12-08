Врач рассказала о вреде антиперспирантов и стоит ли ими пользоваться

В современном обществе запах пота люди избавляются от антиперспирантов. Они предотвращают появление неприятного запаха, но при этом плохо влияют на здоровье.
Об этом рассказала терапевт и семейный врач Ольга Черная в Instagram.
По словам врача, применение антиперспирантов позволяет заблокировать деятельность потовых желез. Однако бактерии, живущие на коже и попавшие в самую потовую железу, не могут вымыться и остаются там.
Также может возникнуть воспаление в железе, которое называется гидраденит.
Обычно особенно летом человек часто потеет, а пренебрежение гигиеной часто является причиной развития этого заболевания. Возникает гидраденит под мышками.
К тому же часто возникновению этого состояния способствует бритье, ведь бактерии быстро проникают благодаря микропорезам.
"У кого есть склонность к частому возникновению этого заболевания - советуют делать лазерную эпиляцию или ботулинотерапию (при сильном потоотделении), после которой потовые железы не будут функционировать", - говорится в сообщении.
В частности, при гидрадените появляются красного цвета образования, которые могут быть единичными или группами. Они выступают над кожей и могут сильно отекать вместе с кожей и сливаться.
Пользоваться антиперспирантами следует, но, чтобы предупредить гидраденит, важно смывать его перед сном и обязательно идти в душ перед нанесением антиперспиранта.
Дезодоранты содержат активные ингредиенты, устраняющие запах. Также они предотвращают рост бактерий и даже уменьшают количество бактерий, производящих запах.
Антиперспиранты созданы для уменьшения потливости, но они также эффективны как дезодоранты, поскольку угнетают рост бактерий благодаря снижению уровня рН и уменьшению влажности.
Большинство антиперспирантов временно блокируют потовые железы на поверхности кожи, чтобы через них проходило меньшее количество пота.
А дезодоранты нацелены на устранение запаха пота. Они содержат спирт или другие высокоэффективные активные ингредиенты.
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