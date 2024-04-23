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Врач рассказала, что произойдет с организмом, если не гулять весной

Что произойдет с организмом, если не гулять весной (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Весна - прекрасная пора, чтобы начать почаще выходить на прогулки на свежий воздух. Если этого не делать, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Sviy.doc".

Что произойдет с организмом

Семейный врач Виолетт Лийка рассказала, если не гулять и вообще часто не выходить на улицу, то это навредит здоровью.

В частности, на мозг и сердце это повлияет так:

  • постоянно плохое настроение
  • когнитивное старение
  • трудности с обучением
  • нарушение циркуляции крови
  • гипертензия
  • риск инсульта

К тому же могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой и иммунитетом. Речь о:

  • колоректальный рак
  • закрепи
  • дисбаланс микробиому
  • снижение иммунного ответа
  • частые простуды и заболевания

Врач отметила, что негативное влияние можно ощутить и на гормоны. В частности, вот что может произойти:

  • повысится инсулин
  • кортизол
  • возникнет низкий уровень серотонина и дофамина

Если мало ходить, то это также окажет негативное влияние на мышцы. По словам врача, возможны частые переломы, хронические боли в суставах и появится низкая мышечная масса.

Также, если весной не гулять, возникнет хроническая усталость и будет низкая производительность.

Воздействие физической активности на организм

Регулярные физические нагрузки заметно сокращают уровень кортизола (гормона стресса) в организме человека. Кортизол выделяется во время стрессовых ситуаций и оказывает негативное влияние на наше здоровье, в частности, на мозг.

Также во время физической активности наш организм производит химические вещества - эндорфины и серотонин, которые еще называют "гормонами счастья". Они играют ключевую роль в улучшении настроения, уменьшении болевых ощущений и стресса, а также поддерживают общее психическое состояние.

Доказано, что систематические физические нагрузки усиливают кровоснабжение мозга и улучшают его структуру. Недостаток физической активности тесно связан с большим риском сердечных заболеваний, инсульта и диабета второго типа, которые, со своей стороны, являются факторами риска для развития деменции.

 

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Семейный врачпрогулка