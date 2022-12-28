Врач рассказала, кому категорически нельзя делать МРТ: кто в списке

Врач говорит, что в отличие от КТ (компьютерной томографии), при МРТ организм не испытывает массивного воздействия ионизирующего излучения. Аппараты имеют разную мощность, измеряемую в единицах Тесла. Чем выше мощность - тем лучше диагностика.

Для улучшения изображения и дифференцировки болезней используется контрастное вещество на основе гадолиния.

"Общая рекомендация перед проведением контрастирования - определить уровень креатинина и клиренс креатинина (определяет врач по формуле)", - говорит врач.

Можно ли сделать МРТ на "весь организм"

Такое МРТ делать можно, но нецелесообразно. В частности, отдельные органы и структуры лучше "видны" на КТ. А для головного и спинного мозга лучше МРТ.

Врач отмечает, что МТР головного мозга длится от 15 до 90 минут. Режимы, последовательность, длительность и, объем обследования определяется лечащим врачом.

"Обычно врач просматривает от 600 до 2500 сканов (фотографий). Поэтому с пониманием следует относиться к тому, что заключения по обследованию вам могут выдать через 1-3 дня. В Европе эти сроки могут составлять до 2 недель", - говорится в сообщении. .

Кому нельзя делать МРТ

Нельзя делать МРТ пациентам, в теле у которых есть:

протезы;

клапаны;

искусственные водители ритма сердца;

скобы;

металлические импланты;

искусственные суставы.

Если у вас есть брекеты, то стоит спросить у ортодонта относительно материала, из которого они сделаны и возможности проведения процедуры.

Что нужно снять перед процедурой

Необходимо оставить дома украшения, заколки, часы, очки и парики. Также следует выбрать бюстгальтер без косточек и снимите зубные протезы.

Пациенты, которые производят МРТ впервые, могут испытывать боязнь закрытого помещения (клаустрофобию).

"Сообщите врачу, для этого вам дают специальную помпу, при сжатии которой врач получает сигнал и остановит процедуру", - добавил невролог.