Врач рассказала, когда нужно есть и ложиться спать, чтобы действительно выспаться

По словам специалиста, действия или ритуалы, которые помогают человеку успокоиться и расслабиться перед сном, называются гигиеной сна. Однако, будут ли они полезны или вредны - зависит только от нас.

Какие правила следует соблюдать каждый день

Врач советует ложиться спать до 23.00 и сон должен длиться не менее 7 часов. Режим сна и активности желательно соблюдать и в выходные и в отпуске.

В частности, с 23.00 до 3.00 часов ночи наступает глубокая фаза сна. Когда люди ложатся спать значительно позже, то пропускают или сокращают этот период. Как следствие - недосып, что приводит к плохой концентрации внимания, нервозности и плохому настроению.

Перед сном также важна спокойная обстановка. Следует закрыть шторы, если лунный свет попадает в комнату. Если мешает внешний шум - используйте беруши.

Также не должно быть ни одного холодного синего света перед сном. Такой свет излучают все гаджеты. Необходимо за 2 часа до сна все электронные устройства выключить.

"Все гаджеты, экран которых работает в синем световом спектре, блокируют выработку мелатонина. Это основной гормон, который влияет на засыпание (он, кстати, более активно производится зимой. Именно поэтому в этот период года постоянно хочется спать)", - говорится в сообщении.

К тому же ужинать лучше за 2-3 часа до сна и переедать не стоит.

Кроме того, нужно стараться днем выходить на прогулки. Все потому, что дневной свет важен для биологического цикла.

Также не стоит забывать о ежедневном спорте, который положительно влияет на организм.