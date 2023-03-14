Когда в мире завершится пандемия COVID-19: ответ главы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца 2023 года сможет объявить о завершении пандемии COVID-19 в мире.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

По его словам, сегодня впервые еженедельное число зарегистрированных смертей ниже, чем в том момент, когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" в отношении распространения SARS-CoV-2.

"Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - заявил Гебреисус.

Он также подчеркнул, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Однако, по его мнению, гораздо важнее было объявление организацией распространения COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.