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Когда в мире завершится пандемия COVID-19: ответ главы ВОЗ

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Вторник 14 марта 2023 04:52
Когда в мире завершится пандемия COVID-19: ответ главы ВОЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца 2023 года сможет объявить о завершении пандемии COVID-19 в мире.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

По его словам, сегодня впервые еженедельное число зарегистрированных смертей ниже, чем в том момент, когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" в отношении распространения SARS-CoV-2.

"Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - заявил Гебреисус.

Он также подчеркнул, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Однако, по его мнению, гораздо важнее было объявление организацией распространения COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Ранее мы писали, что в Нидерландах правительство приняло решение полностью отменить ограничения относительно коронавируса.

Также напомним, в Соединенных Штатах считают, что утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

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