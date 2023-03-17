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Нужно ли стричь ребенка в год налысо: это стоит знать родителям

Нужно ли стригды ребенка налысо в 1 год (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда малышу исполняется один год для многих родителей возникает вопрос - стричь ребенка налысо или нет. Некоторые семьи считают это обязательным, ведь думают, что улучшится состояние волос. Однако это распространенный миф.

Об этом сообщила дерматолог и трихолог Екатерина Бакико в Instagram.

Откуда возник миф

По словам врача, этот миф берет свое начало из древней Киевской Руси. В этом возрасте детей брили налысо.

"Это символизировало принятие в семью, ведь ребенок жив и здоров круглый год, во времена, когда детская смертность была крайне высокой", - говорится в сообщении.

Как растут волосы у ребенка

Рост и формирование волос у ребенка проходит в несколько стадий. Во время рождения дети обычно имеют так называемые "лануго" - нежные волосы, которые потом могут стираться, особенно на затылке во время трения и сна.

Затем волосы переходят в следующую фазу роста - велюсну. Оно уже крепче и плотнее. Далее переходит в следующую - образование терминальных волос. Его ребенок будет иметь долгий период.

Однако врач отметила, что эти периоды иногда сдвигаются, например, у детей, которые уже рождаются с довольно длинными волосами.

"Стадия перехода к терминальным крепким волосам есть примерно в диапазоне 1-2 летнего возраста. И банальные объяснения людей, ком выстригание волос "помогло", они просто делали эту процедуру в период естественной фазы замены волос", - говорит дерматолог.

В частности, количество волосяных фолликулов, из которых растут волосы, их густота, цвет волос и их структура закладываются генетически. На это влияет тип волос родителей, этничность и пол. Врач говорит, что повлиять на это остриганием, витаминами и массажем кожи головы - невозможно.

Как это на ребенка влияет

По словам эксперта, это может травмировать ребенка психологически, ситуация может быть для ребенка стрессовой. Поэтому не стоит остригать волосы в один год, ведь замена волос все равно наступит естественным образом, без насилия.

Рост волос - естественный процесс, не следует в него вмешиваться без необходимости.

Ранее мы сообщали, какое натуральное масло поможет предотвратить выпадение волос.

Также мы писали, как безболезненно вытащить жевательную резинку из волос.

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