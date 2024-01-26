Врач рассказал, как заподозрить запор у ребенка и назвал его причины

Запор - это распространенная проблема в детском возрасте. Он может развиться по ряду причин, но обычно наличие запора не указывает на наличие другой болезни у ребенка.

Почему деликатная проблема возникает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram педиатра Дмитрия Муштина.

Запором называют состояние состояние, при котором ребенок несвоевременно и не в полном объеме опорожняет свой кишечник. Задержка стула приводит к тому, что "застоявшиеся" каловые массы становятся твердыми и сухими, что могут повреждать анус во время следующей дефекации.

Как вы можете заподозрить запор у ребенка

Дефекация три раза в неделю или реже

Боль в анусе или чрезмерное напряжение во время дефекации (ваш ребенок может прямо говорить, что ему больно какать, или вы можете понять это по его мимике и поведению)

Сопротивление дефекации (сознательные действия, препятствующие иску на дефекацию). Это может выглядеть так же, как если бы ребенок напрягался, чтобы какать – но цель прямо противоположна: ребенок скрещивает бедра, или садится анусом на свою пятку, или переминается и тревожится, сопротивляясь иску

Хронические боли в животе

Небольшие порции сухого твердого кала при дефекации, или "каловая пробка" (Сначала получается очень жесткая порция кала, затем совершенно мягкая, это выглядит словно "орехи в сметане")

Всякое избегание посещения туалета, отказ садиться на горшок

Боли в анусе и/или в области тазового дна

Недержание небольшого количества кала (каломазание, энкопрез – прежде всего дневной), или мочи (дневной энурез)

Эпизоды недержания кала или мочи в больших объемах (дефекация большим объемом или опорожнение всего мочевого пузыря, бесконтрольно в штаны).

Что может провоцировать запор у ребенка

Диета

Недостаточное потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (таких как фрукты и овощи) может привести к тому, что кал станет сухим, твердым. У некоторых детей изменение молочных смесей или отлучение от груди может быть причиной старта запора.

Жидкость

Недостаточное потребление воды или напитков на водной основе (особенно в жару или при интенсивных физических нагрузках) могут спровоцировать запор.

Сдерживание стула, сознательное сопротивление дефекации

Это может быть связано с нежеланием пользоваться общественным туалетом или нежеланием отвлекаться от интересного занятия.