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Врач объяснил, как вылечить гипертонию без таблеток

Фото: Как снизить давление (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Артериальная гипертензия представляет серьезную угрозу для здоровья украинцев. Почти 25% взрослого населения оказывают повышенное артериальное давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Какие последствия нелеченной гипертонии могут быть

  • инфаркты
  • инсульты
  • хроническая болезнь почек
  • мерцающая аритмия
  • сердечная недостаточность

Основной стратегией лечения гипертонии является регулярный прием лекарства от давления.

Если у вас начало гипертонии и ваше давление не поднимается выше 160/90. Снижение давления происходит посредством изменения образа жизни, в частности:

  • Уменьшение избыточного веса и сохранение должной массы тела: окружность талии <80 см у женщин, <94 см у мужчин, индекс массы тела ИМТ < 25кг/м2 (чтобы его счесть, ваш вес делим на ваш рост в квадрате или воспользуйтесь онлайн калькулятором).
  • Средиземноморская диета. Включает: фрукты, овощи, бобовые, мясо птицы, рыба, оливковое масло, ограничение красного мяса, сахара и алкоголя.
  • Уменьшение употребления натрия, то есть менее 5 г поваренной соли в сутки.
  • Ограничение употребления алкоголя, то есть 20–30 г этанола/сутки у мужчин и 10–20 г у женщин и лиц с низкой массой тела.
  • Адекватная физическая активность: регулярные аэробные упражнения (на свежем воздухе), например прогулка в быстром темпе 30-45 мин ежедневно.
  • Прекратите курение табака


"Если вы твердо решите претворить в жизнь вышеупомянутые 6 пунктов, будьте уверены, ваше давление точно снизится", - подчеркнул врач.

Напомним, что кардиолог назвал самую большую ошибку, которую допускают люди с высоким давлением.

Читайте также о том, какая пища хуже всего влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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