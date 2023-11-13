Врач объяснил, как вылечить гипертонию без таблеток

Артериальная гипертензия представляет серьезную угрозу для здоровья украинцев. Почти 25% взрослого населения оказывают повышенное артериальное давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Какие последствия нелеченной гипертонии могут быть

инфаркты

инсульты

хроническая болезнь почек

мерцающая аритмия

сердечная недостаточность

Основной стратегией лечения гипертонии является регулярный прием лекарства от давления.



Если у вас начало гипертонии и ваше давление не поднимается выше 160/90. Снижение давления происходит посредством изменения образа жизни, в частности:

Уменьшение избыточного веса и сохранение должной массы тела: окружность талии <80 см у женщин, <94 см у мужчин, индекс массы тела ИМТ < 25кг/м2 (чтобы его счесть, ваш вес делим на ваш рост в квадрате или воспользуйтесь онлайн калькулятором).

Средиземноморская диета. Включает: фрукты, овощи, бобовые, мясо птицы, рыба, оливковое масло, ограничение красного мяса, сахара и алкоголя.

Уменьшение употребления натрия, то есть менее 5 г поваренной соли в сутки.

Ограничение употребления алкоголя, то есть 20–30 г этанола/сутки у мужчин и 10–20 г у женщин и лиц с низкой массой тела.

Адекватная физическая активность: регулярные аэробные упражнения (на свежем воздухе), например прогулка в быстром темпе 30-45 мин ежедневно.

Прекратите курение табака



"Если вы твердо решите претворить в жизнь вышеупомянутые 6 пунктов, будьте уверены, ваше давление точно снизится", - подчеркнул врач.