Врач объяснил, как вылечить гипертонию без таблеток

Артериальная гипертензия представляет серьезную угрозу для здоровья украинцев. Почти 25% взрослого населения оказывают повышенное артериальное давление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Основной стратегией лечения гипертонии является регулярный прием лекарства от давления.
Если у вас начало гипертонии и ваше давление не поднимается выше 160/90. Снижение давления происходит посредством изменения образа жизни, в частности:
"Если вы твердо решите претворить в жизнь вышеупомянутые 6 пунктов, будьте уверены, ваше давление точно снизится", - подчеркнул врач.
Напомним, что кардиолог назвал самую большую ошибку, которую допускают люди с высоким давлением.
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