Врач рассказал, как выбрать правильную диету, чтобы похудеть без вреда для здоровья

Как выбрать правильную диету для похудения

"В последние годы появляются новые лекарственные средства, которые помогают избавиться от лишних килограммов с гораздо лучшей эффективностью и безопасностью, чем в их предшественников. Вместе с тем, врачи предупреждают, что эффект от лекарств нестабильный и может исчезнуть после прекращения их использования, если пациент не будет соблюдать рекомендации по питанию и образу жизни", - говорит врач.

Большинство людей с лишним весом могут достичь желаемых результатов благодаря изменениям в питании, пищевом поведении и физической активности без применения фармакологических и хирургических методов.

"Лишний вес - особая проблема у каждого человека, он возникает вследствие действия индивидуальной комбинации причин и факторов. Поэтому не существует универсальной диеты, которая была бы эффективной и позволила достичь одинаковых результатов в похудении", - отмечает диетолог.

Сейчас в медийном пространстве много схем похудения, различных марафонов, диетических планов, групповых и индивидуальных занятий, которые обещают удивительные результаты.

"Все они могут иметь несколько общих проблем. Главной из них является то, что большое количество "диетологов/нутрициологов", "менторов", "коучей" и других "гуру" не имеют должной квалификации и права предоставлять подобные услуги. Надо убедиться, что вы получаете советы от специалиста с высшим медицинским образованием", - отмечает Швец.

Проконсультируйтесь с врачом

Врач сориентирует, какой метод похудения подходит вам, учитывая ваши медицинские проблемы, состояние здоровья, заболевания и препараты, которые вы принимаете, и которые могут повлиять на вес. А еще подскажет безопасные упражнения, особенно если у вас появляются физические или медицинские проблемы, или боли во время ежедневных движений.

Учитывайте личные особенности

"Не существует единой диеты или плана похудения, который бы подходил для всех. Поразмышляйте над своими предпочтениями, мотивацией, образом жизни и целями, которые вы преследуете. Выберите реалистичный план для достижения поставленных целей", - советует врач.

При выборе учтите:

диеты, которым вы уже пытались следовать. Что вам у них понравилось или не понравилось? Удалось ли соблюдать длительное время? Что сработало или не сработало? Как вы чувствовали себя физически и эмоционально во время диеты?

социальные предпочтения. Был ли у вас опыт групповых занятий в программах похудения? Ощущали ли вы преимущества поддержки группы?

бюджет - для некоторых программ похудения нужно покупать дорогостоящие лекарства, диетические добавки или даже готовые блюда, посещать встречи поддержки. Соответствует ли их стоимость вашему бюджету?

другие факторы - есть ли у вас диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек или суставов? Есть ли у вас культурные, религиозные или этнические требования или предпочтения в пище?

Ищите безопасную и эффективную программу для похудения

Соблазнительно поддаться обещаниям быстрой потери веса. Но медленный и стабильный подход гораздо более эффективен в долгосрочной перспективе. Для потери веса нормой считается похудение на 400–600 г в неделю. Более быстрое похудение может быть безопасным, если делать все правильно. Например, соблюдать очень низкокалорийную диету под наблюдением врача.

Успешная потеря веса требует долгосрочных изменений образа жизни в питании, физических упражнениях и поведении. Выбирая план питания, учитывайте следующие особенности.

Гибкость. Предусматривает потребление различных продуктов из всех основных групп продуктов: овощи и фрукты, цельные зерна, нежирные молочные продукты, нежирные белки, а также орехи и семена.

Гибкий план позволяет время от времени есть то, что хочется. Но он подразумевает достаточно строгое ограничение алкоголя, сладких напитков и сладостей с высоким содержанием сахара. Калории в этих напитках и продуктах не обеспечивают достаточно питательных веществ, поэтому они должны употребляться как можно реже.

Баланс. Предусматривает адекватное индивидуальным потребностям количество питательных веществ и калорий. Употребление большого количества некоторых продуктов, резкое сокращение калорий или исключение целых групп продуктов может вызвать нутритивные проблемы и дефициты. Безопасная и здоровая диета не нуждается в большом количестве витаминов или добавок.

Привлекательность. Должен включать продукты, которые вам нравятся и которые вы с удовольствием ели бы всю жизнь. Если вам не нравится еда по плану, если план слишком ограничительный или однообразный, вы, вероятно, не будете его соблюдать. Тогда долгосрочная и стабильная потеря веса маловероятна.

Физическая активность. Желательно, чтобы в план похудения входили упражнения, которые вместе с меньшим количеством калорий могут ускорить потерю веса. Физическая активность имеет много преимуществ для здоровья, в частности, противодействует потере мышечной массы, которая возникает при потере веса. А также поддерживает постоянный вес после похудения.

Основные варианты популярных диет

Все нижеследующие диеты имеют примерно одинаковую эффективность.

Сбалансированный тип диет (DASH, средиземноморская, диета Портфолио) гибкий, имеет сбалансированную питательную ценность, оптимальное соотношение всех полезных продуктов и напитков. Не предполагает полного запрета продуктов, напитков или блюд, основной акцент делается на изменении выбора в питании, пищевом поведении, оздоровлении образа жизни.

Диеты с высоким содержанием белка (Дюкана, палеодиета) не гибки и достаточно сбалансированы, в их основе - потребление нежирного мяса и молочных продуктов.

Диеты с низким содержанием углеводов (Аткинса, South Beach) не гибки, ограничивают углеводы, делают упор на жирах или белках, или на жирах и белках. Эта и предыдущая диета не сбалансирована.

Диеты с низким содержанием жира (Орниша) ограничивают общее количество жиров. Все ограничительные диеты очень трудно соблюдать в течение длительного времени.

В очень низкокалорийных диетах (Optifast) калории строго ограничены, часто до 800 или менее калорий в день. Они предназначены только для кратковременного применения под наблюдением врача.

Также есть программы для похудения, основанные на заменителях еды (Jenny Craig, HMR, Medifast, Nutrisystem, SlimFast). Они предлагают специальные готовые блюда вместо одного или двух приемов пищи. Стоимость таких программ разная, некоторые могут быть достаточно дорогими.

Как оценить диету

Найдите время, чтобы узнать о диете как можно больше. То, что она популярная или ее придерживаются ваши друзья, не означает, что она вам подойдет. Посоветуйтесь с врачом. После получения резюме специалиста попробуйте ответить на следующие вопросы:

что включает диета/план питания? Содержит ли рекомендации, которые можно адаптировать к вашему распорядку, вкусам и пищевым привычкам? Нужно ли покупать специальные блюда или диетические добавки? Предлагается ли личная или онлайн-поддержка? Подразумевает ли постоянные здоровые изменения в образе жизни, чтобы поддерживать вес после достижения желаемого результата в похудении?

Какие аргументы в пользу выбора этой диеты? Есть ли результаты научных исследований, подтверждающих эффективность этого подхода к потере веса?

какие существуют риски? Может ли программа похудения повредить здоровью? Безопасны ли рекомендации для вас, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем или принимаете лекарства?

каких результатов следует ожидать? Сколько килограммов и за какое время можно потерять? Как долго или постоянно следует соблюдать диетические рекомендации? Есть ли рекомендации, как предотвратить возвращение потерянного веса со временем?

Как получить результат

"Успешная потеря веса требует постоянных изменений в выборе пищи, пищевых привычек и физической активности. Нужно найти такой подход к похудению, которым вы сможете пользоваться всю жизнь. Вряд ли удастся удержать потерянный вес, если бросите диету и вернетесь к старым привычкам", - говорит Швец.

Многие диеты для похудения не способствуют постоянным изменениям в образе жизни. Так что даже если вы похудеете, килограммы могут быстро вернуться, когда вы прекратите соблюдение диеты или плана питания.

"Сочетание постоянного соблюдения здоровой сбалансированной диеты/модели питания с регулярной физической активностью - лучший способ похудеть, надолго сохранить достигнутый результат и улучшить свое здоровье", - советует диетолог.