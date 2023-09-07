Врач объяснил, нужно ли пить 2 литра воды в день и почему она так важна

Что такое водный баланс

Водный баланс - это разница между введением и выведением воды в организме. Вода попадает в наше тело через разные источники. Это напитки, еда и водосодержащие продукты, такие как овощи и фрукты.

Выведение воды происходит через мочеотделение, с потом пот, калом и другие процессы. Важной составляющей поддержки оптимального функционирования организма является поддержание водного баланса.

Сколько нужно пить в день

Врач отметил, что долгое время рекомендовалось потреблять 8 стаканов (приблизительно 2 литра) воды в день. Однако научные исследования показали, что потребности в воде могут существенно отличаться в зависимости от таких факторов как возраст, пол, масса тела, физическая активность, климатические условия и состояние здоровья.

Современные установки от Всемирной организации здравоохранения рекомендуют дифференцированный подход к удовлетворению потребностей организма в воде.

Обычно взрослым рекомендуется потреблять около 30 мл воды на килограмм массы тела. К примеру, для человека с массой 70 кг это составит около 2,1 литра воды в день. Но следует помнить, что часть жидкости в организм попадает с пищей, следовательно, учитывайте этот факт при расчете.

Какую воду лучше всего пить

Лучше всего пить бутилированную негазированную воду. Также можно использовать водопроводную воду после фильтрации через специальные бытовые фильтры для питьевой воды.

Если обычная вода неприятна для употребления по вкусу, можно пить травяные чаи, компоты, свежевыжатые соки с минимальным добавлением сахара. Если вы не уверены в чистоте воды, которую вы пьете, ее рекомендуется перекипятить.

Почему так важно пить воду

Помните, что вода обеспечивает хорошую работу органов и систем, поддерживает здоровье кожи, выводит токсины, восстанавливает организм во время физических нагрузок.