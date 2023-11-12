Врач объяснила, какие чаи лучше всего пить для укрепления здоровья осенью

Какие чаи лучше всего укрепляют иммунитет

"При высокой частоте вирусных заболеваний, когда приходится применять химические лекарственные средства, которые в результате негативно влияют на другие системы и органы, целесообразно укрепить свой иммунитет. Делать это нужно разными способами, в том числе с помощью различных травяных чаев", - говорит врач.

Для этого она советует выбирать чай, в составе которого есть ниже приведенные ингредиенты.

Эвкалипт - растение известное во всем мире своими целебными свойствами благодаря тому, что в его химическом составе много эфирных масел.

"Правильно заваривая листья эвкалипта, можно без аптечных препаратов снизить температуру, эффективно бороться с патогенными бактериями, вывести мокроту из бронхов, легких. Положительное действие эвкалипта распространяется и на ткани органов желудочно-кишечного тракта", - говорит Тарнавская.

Зверобой - это растение богато никотиновой кислотой, эфирными маслами, витаминами А, В, С, РР. Чай с этой травой оказывает мягкое, но достаточно эффективное противомикробное и противовоспалительное действие, способствует улучшению кровообращения, жёлчеотделения, пищеварительных процессов.

Шалфей - еще один действенный природный антибиотик.

"Кроме положительного эффекта при заболеваниях дыхательных путей, полости рта, чай с шалфеем способствует укреплению памяти, улучшает работу мозга. Особенно рекомендуется употреблять горячий чай с шалфеем во время лечения бронхита", - объясняет врач.

Липа - в цветках этого дерева содержится витамин А, С, а также сапонины, дубильные вещества. Чая с липой рекомендуют пить для ускорения выздоровления при воспалительных, простудных заболеваниях, невралгиях, детских инфекциях.

Каркаде - напиток, включающий цветки суданской розы, помогает не только нормализовать давление, но и вывести токсины, укрепить сосуды, улучшить работу печени и органов ЖКТ.

Календула - цветки растения, применяемые для изготовления чаев, содержат природные фитонциды. Они оказывают эффективное воздействие как противовоспалительное средство. Также в химическом составе этого растения есть эфирные масла, ценные органические кислоты.

Чабрец - считается одним из самых полезных для здоровья растений.

"Употребление чая с этой травой помогает укрепить иммунитет, быстрее справиться с любыми заболеваниями - простудными, бактериальными, вирусными. Антисептические свойства обусловлены наличием в составе витаминов С, В, богатым набором микроэлементов, флавоноидами, дубильными веществами", - говорит аллерголог.

Что добавить в чай, чтобы усилить иммунитет

По словам врача, чтобы укрепить иммунитет, отлично подойдут такие травы, фрукты, ягоды:

шиповник и облепиха

подорожник

брусника

вишня, смородина и ежевика

мята

"Регулярное употребление чая с такими компонентами поможет наладить обмен веществ, сбалансировать концентрацию микроэлементов в организме. Даже при неблагоприятных погодных условиях или негативных факторах окружающей среды организм будет в результате более устойчивым к различным заболеваниям. Отдельно хочу отметить имбирный чай для повышения иммунитета и простуды", - говорит Тарнавская.