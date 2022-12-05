Врач сообщила о смертельной опасности даже маленькой язвы: главные симптомы
Фото: Врач предупредила об опасности язвы (freepik.com)
Язвенная болезнь желудка - заболевание, которое сопровождается появлением дефектов слизистой желудка и иногда подслизистого слоя.
Врач из Львова Виктория Пьец рассказала, почему даже маленькая язва может стать смертельной и назвала ее симптомы.
Какие по размеру бывают язвы
По размеру язвы их классифицируют - от малых менее 0,5 сантиметров в диаметре до гигантских 3 и больше сантиметров.
От чего образуется язва?
- инфицирование хеликобактером пилори - это бактерия любящая "полакомиться" слизистой желудка, а ее токсины любят "разъедать" слизистую;
- стрессы и наследственность;
- нерегулярное питание, избыток газированных напитков особенно натощак;
- Вредные привычки (употребление алкоголя и курение),
- употребление медикаментов (особенно нестероидных противовоспалительных препаратов).
Какие могут быть симптомы язвы?
- боли с самого утра (голодные боли) или где-то примерно через час два после приема пищи;
- изжога, тошнота, рвота;
- отрыжка кислым или тухлым
- дискомфорт в животе.
Как диагностировать?
Если у вас есть жалобы, обратитесь к гастроэнтерологу, он направит вас на ФГДС (зонд), при необходимости с биопсией.
Смертельные опасности язвы
- кровотечение, когда поражается стенка сосуда, она начинает кровить;
- перфорация – то есть образование дыры, через которую содержимое желудка попадает в брюшную полость;
- пенетрация – это дыра распространяющаяся в другие органы (12-перстную кишку, поджелудочную железу и др.).
- обструкция вратаря – обычно на месте старой язвы образуется рубец из соединительной ткани соответственно много рубцов, а это ведет к задержке содержимого желудка;
- малигнизация – это риск развития раковой опухоли. При вызванной Helicobacter pylori язвенной болезни повышается в 3-6 раз.
Как мы ранее писали, почему нельзя голодать или ограничивать себя в еде.
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