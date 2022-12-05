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Лікар повідомила про смертельну небезпеку навіть маленької виразки: головні симптоми

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Понеділок 05 грудня 2022 09:01
Лікар повідомила про смертельну небезпеку навіть маленької виразки: головні симптоми Фото: Лікар попередила про небезпеку виразки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Виразкова хвороба шлунка - захворювання, яке супроводжується появою дефектів слизової оболонки шлунка і іноді підслизового шару.

Лікар зі Львова Вікторія П'єць розповіла, чому навіть маленька виразка може стати смертельною та назвала її симптоми.

Які за розміром бувають виразки

За розміром виразки їх класифікують - від малих менше ніж 0,5 сантиметрів у діаметрі до гігантських 3 і більше сантиметрів.

Від чого утворюється виразка?

  • інфікування хелікобактер пілорі - це бактерія любляча "поласувати" слизовою шлунка, а її токсини люблять "роз'їдати" слизову;
  • стреси та спадковість;
  • нерегулярне харчування, надлишок газованих напоїв, особливо натщесерце;
  • Шкідливі звички (вживання алкоголю та куріння);
  • Вживання медикаментів (особливо нестероїдних протизапальних препаратів).

Які можуть бути симптоми виразки?

  • болі з самого ранку (голодні болі) або десь приблизно через годину дві після їжі;
  • печія, нудота, блювання;
  • відрижка кислим або тухлим;
  • дискомфорт у животі.

Як діагностувати?

Якщо у вас є скарги, зверніться до гастроентеролога, він направить вас на ФГДС (зонд), за необхідності з біопсією.

Смертельна небезпека виразки

  • кровотеча, коли уражається стінка судини, вона починає кровити;
  • перфорація – тобто утворення дірки, через яку вміст шлунка потрапляє у черевну порожнину;
  • пенетрація – це дірка, що поширюється в інші органи (12-палу кишку, підшлункову залозу та ін.).
  • зазвичай на місці старої виразки утворюється рубець зі сполучної тканини, відповідно багато рубці введе до затримки вмісту шлунка;
  • малігнізація – це ризик розвитку ракової пухлини. При викликаній Helicobacter pylori виразковій хворобі підвищується у 3-6 разів.

Як ми раніше писали, чому не можна голодувати чи обмежувати себе у їжі.

Раніше лікар назвала популярні ліки, які взагалі не працюють.

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