Лікар повідомила про смертельну небезпеку навіть маленької виразки: головні симптоми
Фото: Лікар попередила про небезпеку виразки (freepik.com)
Виразкова хвороба шлунка - захворювання, яке супроводжується появою дефектів слизової оболонки шлунка і іноді підслизового шару.
Лікар зі Львова Вікторія П'єць розповіла, чому навіть маленька виразка може стати смертельною та назвала її симптоми.
Які за розміром бувають виразки
За розміром виразки їх класифікують - від малих менше ніж 0,5 сантиметрів у діаметрі до гігантських 3 і більше сантиметрів.
Від чого утворюється виразка?
- інфікування хелікобактер пілорі - це бактерія любляча "поласувати" слизовою шлунка, а її токсини люблять "роз'їдати" слизову;
- стреси та спадковість;
- нерегулярне харчування, надлишок газованих напоїв, особливо натщесерце;
- Шкідливі звички (вживання алкоголю та куріння);
- Вживання медикаментів (особливо нестероїдних протизапальних препаратів).
Які можуть бути симптоми виразки?
- болі з самого ранку (голодні болі) або десь приблизно через годину дві після їжі;
- печія, нудота, блювання;
- відрижка кислим або тухлим;
- дискомфорт у животі.
Як діагностувати?
Якщо у вас є скарги, зверніться до гастроентеролога, він направить вас на ФГДС (зонд), за необхідності з біопсією.
Смертельна небезпека виразки
- кровотеча, коли уражається стінка судини, вона починає кровити;
- перфорація – тобто утворення дірки, через яку вміст шлунка потрапляє у черевну порожнину;
- пенетрація – це дірка, що поширюється в інші органи (12-палу кишку, підшлункову залозу та ін.).
- зазвичай на місці старої виразки утворюється рубець зі сполучної тканини, відповідно багато рубці введе до затримки вмісту шлунка;
- малігнізація – це ризик розвитку ракової пухлини. При викликаній Helicobacter pylori виразковій хворобі підвищується у 3-6 разів.
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