Врач поделилась секретом того, как выглядеть на 10 лет моложе своего настоящего возраста.

Как выглядеть моложе на 10 лет

В видео эксперт по эстетике доктор Анджелин Хан подробно рассказала о пяти вещах, которые могут сделать кожу более свежей и молодой.

"Наносите солнцезащитный крем каждый день , даже дома, убедитесь, что он SPF 50", – советует она.

Солнцезащитный крем создает слой на коже, помогающий блокировать или содержащий химические вещества, которые поглощают вредные УФ-лучи.

Эксперты утверждают, что солнцезащитный крем может помочь предотвратить солнечные ожоги, рак кожи и распад коллагена, что приводит к появлению морщин. Доктор

Анджелин Хан также подчеркнула важность использования увлажняющего крема.

"Не пропускайте увлажняющий крем. Используйте хороший, чтобы увлажнять, увлажнять, увлажнять. Также начните использовать крем с ретинолом с 25 лет, он предотвращает старение", - подчеркнула эксперт.

Используйте сыворотки для лица, такие как витамин С и гиалуроновая кислота, порекомендовала она.

Коллаген – это естественный белок, который со временем истощается, а низкий уровень коллагена может привести к тонким линиям и морщинам.

Известно, что витамин С ускоряет выработку коллагена в процессе синтеза коллагена.