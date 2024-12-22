Врач-офтальмолог предостерегает: распространенный новогодний обычай может привести даже к слепоте

В праздники мы больше себе позволяем, больше едим, но и больше пьем алкоголя. Алкоголь даже в небольших количествах негативно влияет на работу всего организма, в том числе и на зрение.

Почему алкоголь вредит зрению

Празднование для многих людей означает встречу за общим, щедро накрытым столом с вкусными блюдами и согревающими напитками. Лечебные настойки, правда, есть, но их пьют в очень малых количествах (до 50 мл в день), а спирт, который используется для их приготовления, используется для извлечения ценных действующих веществ из растений, из которых они изготовлены.

Поэтому может показаться, что время от времени употреблять алкоголь не вредно. Впрочем, даже если вы пьете его нечасто, одним маленьким бокалом за праздничным столом наверняка не ограничитесь. Поэтому помните, что даже небольшое количество алкоголя влияет на работу всего организма.

Нельзя отрицать, что алкоголь является токсичным веществом, которое нарушает работу многих органов и систем нашего организма, особенно нервной, пищеварительной, кровеносной, дыхательной, мочевыделительной и гормональной систем. Алкоголь также влияет на работу органа зрения, который относится к нервной системе.

"Поскольку алкоголь влияет на работу нейромедиаторов в мозге, он также влияет на зрительный центр и мышцы, которые контролируют движения глаз. Его потребление может привести к незначительным или обширным расстройствам зрения. Чаще всего они проявляются размытостью или двоением в глазах. Кроме того, из-за снижения чувствительности к контрасту у человека после употребления алкоголя может ухудшиться зрение в условиях смены освещения, а иногда и адаптация к темноте и яркому свету", - рассказала хирург-офтальмолог Юстина Кровицкая.

Исследования показывают, что всего 0,2 промилле алкоголя снижает способность различать детали примерно на 30%. Еще одним симптомом являются непроизвольные движения глаз, вызванные воздействием алкоголя на вестибулярный аппарат и мозжечок, которые отвечают за стабилизацию взгляда и координацию движений глаз. Метаболиты, то есть продукты метаболизма алкоголя, могут повреждать нервные клетки и другие ткани, в частности клетки сетчатки и зрительного нерва.

Алкоголь также ухудшает кровообращение, что можно заметить по внешнему виду глаз.

"Употребление алкоголя также влияет на кровеносную систему, вызывая расширение кровеносных сосудов и усиление притока крови к глазам. В результате может возникнуть гиперемия конъюнктивы, что приводит к покраснению глаз. Исследования показывают, что даже небольшое количество алкоголя может усилить и обострить симптомы синдрома сухого глаза", - подчеркивает специалист.

Алкоголь может повредить зрение и привести к развитию катаракты и даже слепоте

Большинство кратковременных воздействий алкоголя на зрение исчезают сами по себе. Однако регулярное и длительное употребление алкоголя приводит к гораздо более серьезным последствиям.

"Прежде всего, это связано с увеличением окислительного стресса, потерей и дефицитом витаминов и минералов, необходимых для здоровья глаз, таких как витамин А, С, Е, витамины группы В и цинка, или обезвоживанием организма", - резюмировала офтальмолог.