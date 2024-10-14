6 эффективных советов, чтобы не подцепить новый штамм COVID
Новый штамм Covid под названием XEC, распространяющийся по Европе, более заразен, чем его предыдущие варианты. Но есть ряд шагов, чтобы защититься от него.
6 эффективных советов, как не подцепить новый штамм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
6 эффективных советов, как не подцепить коронавирус
Британский семейный врач Мэтью Калькасола рассказал о семи вещах, которые он делает, чтобы укрепить свою иммунную систему во избежание заражения вирусом.
1. Спите побольше
Сон - это основа крепкого здоровья. Именно во время сна организм восстанавливается, и ваша иммунная система не исключение. Старайтесь спать от семи до девяти часов качественного сна каждую ночь. Когда вы хорошо отдохнули, организм производит цитокины, белки, помогающие бороться с инфекциями и воспалениями. Исследования показали, что те, кто спит менее семи часов в сутки, имеют втрое больше шансов подхватить зимний вирус, например простуду.
2. Пейте много воды
Надлежащее увлажнение помогает иммунной системе, вымывая токсины и поддерживая оптимальное функционирование наших клеток. Врач советует пить не менее 2 литров воды в день. Обезвоживание, даже в легких формах, может угнетать иммунную систему, поэтому важно продолжать пить в течение дня.
3. Правильное питание
Богатая питательными веществами диета является ключевой для поддержания иммунной функции. Сосредоточьтесь на цельных продуктах, богатых витаминами и минералами, особенно на тех, которые содержат антиоксиданты. Свежие фрукты и овощи, здоровые жиры и нежирные белки - это база. Витамин С, витамин D и цинк, в частности, имеют решающее значение для здоровья иммунитета.
4. Двигайтесь
Умеренные физические упражнения являются мощным способом укрепления иммунитета. Это улучшает кровообращение и помогает иммунным клеткам более эффективно путешествовать по всему телу. Независимо от того, это быстрая ходьба, езда на велосипеде или силовые тренировки, занимайтесь примерно 150 минут в неделю.
5. Будьте внимательны к себе
Хронический стресс может оказать серьезное влияние на иммунную функцию, увеличивая риск заболевания. Попробуйте медитацию и йогу, которые помогают снизить уровень кортизола и поддерживают здоровый иммунный ответ.
6. Скажите "да" прививкой
Врач подчеркнул важность вакцин для поддержания иммунитета. Будь то вакцина против гриппа или другие важные прививки.
Раньше мы писали о новом штамме коронавируса более заразен , чем все остальные.
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