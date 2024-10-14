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6 эффективных советов, чтобы не подцепить новый штамм COVID

Понедельник 14 октября 2024 09:45
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6 эффективных советов, чтобы не подцепить новый штамм COVID Фото: Как не заболеть коронавирусом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый штамм Covid под названием XEC, распространяющийся по Европе, более заразен, чем его предыдущие варианты. Но есть ряд шагов, чтобы защититься от него.

6 эффективных советов, как не подцепить новый штамм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

6 эффективных советов, как не подцепить коронавирус

Британский семейный врач Мэтью Калькасола рассказал о семи вещах, которые он делает, чтобы укрепить свою иммунную систему во избежание заражения вирусом.

1. Спите побольше

Сон - это основа крепкого здоровья. Именно во время сна организм восстанавливается, и ваша иммунная система не исключение. Старайтесь спать от семи до девяти часов качественного сна каждую ночь. Когда вы хорошо отдохнули, организм производит цитокины, белки, помогающие бороться с инфекциями и воспалениями. Исследования показали, что те, кто спит менее семи часов в сутки, имеют втрое больше шансов подхватить зимний вирус, например простуду.

2. Пейте много воды

Надлежащее увлажнение помогает иммунной системе, вымывая токсины и поддерживая оптимальное функционирование наших клеток. Врач советует пить не менее 2 литров воды в день. Обезвоживание, даже в легких формах, может угнетать иммунную систему, поэтому важно продолжать пить в течение дня.

3. Правильное питание

Богатая питательными веществами диета является ключевой для поддержания иммунной функции. Сосредоточьтесь на цельных продуктах, богатых витаминами и минералами, особенно на тех, которые содержат антиоксиданты. Свежие фрукты и овощи, здоровые жиры и нежирные белки - это база. Витамин С, витамин D и цинк, в частности, имеют решающее значение для здоровья иммунитета.

4. Двигайтесь

Умеренные физические упражнения являются мощным способом укрепления иммунитета. Это улучшает кровообращение и помогает иммунным клеткам более эффективно путешествовать по всему телу. Независимо от того, это быстрая ходьба, езда на велосипеде или силовые тренировки, занимайтесь примерно 150 минут в неделю.

5. Будьте внимательны к себе

Хронический стресс может оказать серьезное влияние на иммунную функцию, увеличивая риск заболевания. Попробуйте медитацию и йогу, которые помогают снизить уровень кортизола и поддерживают здоровый иммунный ответ.

6. Скажите "да" прививкой

Врач подчеркнул важность вакцин для поддержания иммунитета. Будь то вакцина против гриппа или другие важные прививки.

Раньше мы писали о новом штамме коронавируса более заразен , чем все остальные.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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