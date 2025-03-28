Врач назвал популярный вид молока, который он призывает избегать: причина удивит

Овсяное молоко считается здоровой альтернативой обычному. Однако, оно может иметь неожиданные риски для организма из-за высокого содержания сахара и влияния на уровень глюкозы в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского пластического хирурга Доктора Барретта.

Почему стоит избегать овсяного молока

В последние годы популярность овсяного молока резко возросла, став альтернативой молочным продуктам для любителей кофе.

Доктор Барретт призвал отказаться пить овсяное молоко, утверждая, что оно может повысить уровень сахара в крови и содержит нездоровые добавки.

В отличие от обычного молока, которое содержит сбалансированное содержание белка, жира и углеводов, овсяное молоко преимущественно содержит углеводы с минимальным количеством белка. Это означает, что употребление может вызвать значительное повышение уровня сахара в крови, потенциально даже больше, чем традиционные кофейные сливки.

Хотя многие люди переходят на овсяное молоко, считая, что это лучшая альтернатива. Однако, содержание сахара в нем может иметь нежелательные последствия для здоровья.

Вторая проблема, которую подчеркивает Барретт, это наличие масла семян, в частности масла канолы, во многих брендах овсяного молока. Некоторые производители добавляют масла для достижения более гладкой и насыщенной текстуры. Однако эти масла могут разрушать здоровье кишечника, поэтому их следует избегать вообще.

Для тех, кто ищет альтернативу обычному молоку с меньшим количеством углеводов и без добавления масла, стоит рассмотреть такие варианты, как несладкое миндальное или кокосовое молоко.

Кому нельзя пить овсяное молоко

Овсяное молоко может казаться полезной альтернативой коровьему, но оно подходит не всем. От этого напитка стоит отказаться или ограничить его употребление таким категориям людей:

люди с диабетом и инсулинорезистентностью - овсяное молоко содержит природные сахара, а магазинные варианты часто имеют дополнительный подсластитель, что может резко повышать уровень глюкозы в крови

те, кто придерживается безглютеновой диеты - не все овсяное молоко является безглютеновым. Если овес загрязнен глютеном во время производства, напиток может вызвать проблемы у людей с целиакией или чувствительностью к глютену

люди с проблемами пищеварения - овсяное молоко содержит бета-глюканы (растворимую клетчатку), которые могут вызвать вздутие, газообразование или дискомфорт у тех, кто имеет чувствительный кишечник или синдром раздраженного кишечника (СРК)

люди с аллергией на овес - хотя это редкое явление, некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на белки, содержащиеся в овсе

те, кто стремится похудеть - овсяное молоко содержит больше углеводов, чем другие растительные аналоги (например, миндальное или кокосовое), поэтому его частое употребление может препятствовать снижению веса