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Врач назвал одну вещь, которую вы должны сделать после душа для общего здоровья

Фото: Что нужно обязательно сделать после душа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Душ является частью повседневной жизни людей. Его преимущества включают прилив энергии и расслабление мышечных болей. Но есть одна вещь, которой всегда следует заканчивать прием душа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на доктора Джанин Боуринг.

Что обязательно нужно сделать после душа

Медик является матерью пятерых детей и ведет блог о здоровье на YouTube.

 

В одном из своих видео она рекомендовала всегда заканчивать прием душа холодной водой.

"Вот почему вам всегда следует заканчивать прием душа холодной водой, особенно важно направлять воду на голову и грудь, потому что холод помогает вашим лептиновым рецепторам, а резистентность к лептину необходимо устранить, чтобы сбалансировать ваши гормоны", - сообщила врач.

Также это действие поможет вам сбросить вес.

По словам врача, холодная вода поможет вашей парасимпатической части нервной системы расслабиться. Также после этого вы почувствуете бодрость и избавитесь от стресса. Держите холодную воду на лице и груди в душе как можно дольше.

"Это действительно будет иметь большое значение и для вашего общего здоровья", - резюмировала Боуринг.

 

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