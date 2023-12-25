Врач назвал одну вещь, которую вы должны сделать после душа для общего здоровья

Что обязательно нужно сделать после душа

Медик является матерью пятерых детей и ведет блог о здоровье на YouTube.

В одном из своих видео она рекомендовала всегда заканчивать прием душа холодной водой.

"Вот почему вам всегда следует заканчивать прием душа холодной водой, особенно важно направлять воду на голову и грудь, потому что холод помогает вашим лептиновым рецепторам, а резистентность к лептину необходимо устранить, чтобы сбалансировать ваши гормоны", - сообщила врач.

Также это действие поможет вам сбросить вес.

По словам врача, холодная вода поможет вашей парасимпатической части нервной системы расслабиться. Также после этого вы почувствуете бодрость и избавитесь от стресса. Держите холодную воду на лице и груди в душе как можно дольше.

"Это действительно будет иметь большое значение и для вашего общего здоровья", - резюмировала Боуринг.