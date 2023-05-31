Врач назвал самый полезный хлеб для здоровья кишечника

Какой хлеб самый полезный для кишечника

Медик уверен, что хлеб на закваске - это очень ценный продукт для вашего здоровья.

"Лучший хлеб для пищеварения и здоровья кишечника - это хлеб на закваске. Тесто на закваске невероятное, потому что эти микробы преобразовывают муку", — объясняет доктор Булсевич в Instagram.

"Бактерии медленно ферментируют его, высвобождая витамины, дополнительные питательные вещества, новые формы клетчатки, хотите, верьте, хотите нет", - отмечает он.

Волшебство закваски заключается в том, что вы можете использовать силу природных дрожжей, чтобы сделать удивительно полезный для кишечника продукт.

В закваске меньше глютена и меньше фруктанов (полимеры фруктозы), добавляет доктор Булсевич. Если у вас непереносимость глютена и вы изо всех сил пытаетесь есть обычный хлеб, вы должны попробовать закваску.

Хлеб на закваске выглядит очень аппетитно (фото: eatingwell.com)

Неудивительно, что этот продукт попал в список самых полезных видов хлеба и лучших углеводов, которые не вызывают вздутие живота.

Какие еще плюсы хлеба на закваске

Польза для здоровья закваски на этом не заканчивается. Благодаря уникальному естественному процессу ферментации продукты на основе закваски также содержат пребиотики, пробиотики и имеют довольно низкий гликемический индекс.



