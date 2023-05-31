Врач назвал самый полезный хлеб для здоровья кишечника

Использование антибиотиков, уровень стресса и другие факторы могут влиять на наш здоровье вашего кишечника. То, что мы едим, напрямую связано с состоянием нашего здоровья.
О том, какой хлеб очень полезен для вашего кишечника, рассказал Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Чарльстона, Южная Каролина
Медик уверен, что хлеб на закваске - это очень ценный продукт для вашего здоровья.
"Лучший хлеб для пищеварения и здоровья кишечника - это хлеб на закваске. Тесто на закваске невероятное, потому что эти микробы преобразовывают муку", — объясняет доктор Булсевич в Instagram.
"Бактерии медленно ферментируют его, высвобождая витамины, дополнительные питательные вещества, новые формы клетчатки, хотите, верьте, хотите нет", - отмечает он.
Волшебство закваски заключается в том, что вы можете использовать силу природных дрожжей, чтобы сделать удивительно полезный для кишечника продукт.
В закваске меньше глютена и меньше фруктанов (полимеры фруктозы), добавляет доктор Булсевич. Если у вас непереносимость глютена и вы изо всех сил пытаетесь есть обычный хлеб, вы должны попробовать закваску.
Неудивительно, что этот продукт попал в список самых полезных видов хлеба и лучших углеводов, которые не вызывают вздутие живота.
Польза для здоровья закваски на этом не заканчивается. Благодаря уникальному естественному процессу ферментации продукты на основе закваски также содержат пребиотики, пробиотики и имеют довольно низкий гликемический индекс.
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