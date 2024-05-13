Врач назвал напиток, которым категорически нельзя запивать лекарство

Запивать лекарство лучше всего водой, но не все знают, что есть напиток, который категорически нельзя совмещать с препаратами.

О чем идет речь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Каким напитком нельзя запивать лекарство

Речь идет о грейпфрутовом соке, которым строго нельзя запивать лекарство.

Грейпфрутовый сок может взаимодействовать с рядом лекарств:

антидепрессанты;

лекарство от высокого давления;

антибиотики;

лекарство для разжижения крови.

Почему сок взаимодействует с определенным лекарством?

Дело в том, что грейпфрут может блокировать фермент, который расщепляет лекарство, и если препарат не расщепляется, уровень препарата в крови может оказаться слишком высоким, что приведет к неблагоприятному эффекту.

Другой эффект состоит в том, что грейпфрут может блокировать всасывание лекарства в кишечнике, и если лекарство не всасывается, терапевтический эффект может не наступить.

Как решить проблему

Самое важное, что вы должны знать, вам нужно обсудить с вашим врачом или фармацевтом. Если вы регулярно употребляете грейпфрутовый сок и принимаете медикаменты, важно выяснить, может ли это повлиять на лечение.

Возможно, врач посоветует вам ограничить потребление этого сока или выбрать альтернативные продукты.

Михаил сообщил, если вы принимаете много лекарств на постоянной основе, лучше ограничите употребление грейпфрута и грейпфрутового сока.