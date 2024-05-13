Лікар назвав напій, яким категорично не можна запивати ліки

Запивати ліки краще за все водою, але не всі знають, що є напій, який категорично не можна поєднувати з препаратами.

Про що мова, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням пост сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Яким напоєм не можна запивати ліки

Мова йде про грейпфрутовий сік, яким суворо не можна запивати ліки.

Грейпфрутовий сік може взаємодіяти з рядом ліків:

антидепресанти;

ліки від високого тиску;

антибіотики;

ліки для розрідження крові.

Чому сік взаємодії з певними ліками?

Річ у тому, що грейпфрут може блокувати фермент, який розщеплює ліки, і якщо препарат не розщеплюється, рівень препарату в крові може стати занадто високим, що призведе до несприятливого ефекту.

Інший ефект полягає в тому, що грейпфрут може блокувати всмоктування ліків у кишечнику, і якщо ліки не всмоктуються, терапевтичний ефект може не настати.

Як вирішити проблему

Найважливіше, що ви маєте знати, вам треба обговорити з вашим лікарем або фармацевтом. Якщо ви регулярно споживаєте грейпфрутовий сік та приймаєте медикаменти, важливо з'ясувати, чи може це вплинути на ваше лікування.

Можливо, ваш лікар порадить вам обмежити споживання цього соку або вибрати альтернативні продукти.

Михайло повідомив, якщо ви приймаєте багато ліків на постійній основі, краще обмежте вживання грейпфрута та грейпфрутового соку.