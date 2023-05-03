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Врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев

Фото: Врач рассказал всю правду о валерианке (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Валерианка - это популярное лекарство среди пожилых людей, не имеющее доказанной эффективности.

Всю правду о препарате, который покупали украинцы годами, рассказал в Instagram невролог Давид Щербина.

Почему валерианка - это фуфломицин?

Как известно, валерианка - это настойка на спирте. Нет ни единого исследования подтверждающего эффективность валерианы, но спирта – множество.

Врач отметил, что особенно популярна эта настойка среди пожилых людей, большинство из которых заверяет, что не употребляет алкоголь.

"По крайней мере они так думают. Действие обусловлено основной составляющей – С2Н5ОН", - рассказал медик.

Таблетки валерианы - не эффективны вообще.

"Хотя есть и более вкусные напитки, советую помнить, алкоголь – это депрессант, сегодня вам может быть лучше, и на завтра после алкоголя депрессия/тревога может усилиться". - уточнил невролог.

Также Щербина сообщил, что кроме того, хвататься за флакончик с успокаивающим – это вариант избегающего поведения, ухудшающий состояние в целом.

"Алкоголем никто в мире тревогу не лечит! Это плохо во всех смыслах.
Не употребляйте это, хорошо бы, чтобы оно исчезло из аптек вообще", - резюмировал врач.

Как мы ранее писали, врач назвал популярные "фуфломинцины", которые украинцы считают безопасными и натуральными.

Также читайте, что врач назвал популярный препарат от сердца, который вообще не работает.

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