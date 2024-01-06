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Врач назвал четыре признака того, что у вас может быть дефицит важного минерала

Суббота 06 января 2024 20:26
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Врач назвал четыре признака того, что у вас может быть дефицит важного минерала Как распознать дефицит магния (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Врач общей практики Кишан Витлани рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о дефиците важного минерала в организме. Речь идет о магнии, который очень важен для человека.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему дефицит магния опасен

"Большинство людей не знают о ключевых минералах, которыми мы должны запастись в течение холодных месяцев. Одним из важнейших из этих минералов является магний, который часто называют "чудодейственным" минералом. Магний - это минерал, необходимый для здоровья мышц, нервов, костей и уровня сахара в крови", - объяснил врач.

По его словам, если человек не будет получать достаточно магния, у него могут начаться проблемы. Возрастет риск развития диабета, сердце может начать плохо работать, а это приводит к инсультам. Кроме того, дефицит магния приводит к остеопорозу.

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Для чего нужен магний (фото: freepik.com)

Как распознать дефицит магния

Врач заявил, что дефицит магния может проявляться как одним или двумя симптомами, так и несколькими сразу. Основные признаки таковы:

  • потеря аппетита - это может свидетельствовать не только о дефиците минералов, но и о других проблемах (болезни, стресс, реакция на лекарства). Но если у вас появилась тошнота или даже рвота - стоит обратиться к врачу
  • судороги и подергивания в мышцах - это один из самых распространенных признаков дефицита магния, в худшем случае могут начаться даже конвульсии
  • слабость и быстрая утомляемость - недостаток магния влияет на работу нервной системы, а потому если организм начинает давать такие тревожные сигналы - следует проконсультироваться со специалистом
  • проблемы с психическим здоровьем - по словам врача, уменьшение эмоциональности, депрессия или другие болезни могут свидетельствовать о дефиците минерала.

Что делать, если вам не хватает магния

Прежде всего, нужно идти к врачу. Не следует заниматься самолечением. Все признаки дефицита не могут стать поводом к началу лечения без консультации по специалисту.

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