Врач назвал 7 дополнительных прививок, которые по возможности следует сделать детям

Дополнительные прививки для детей, которые следует сделать

Ротавирусная инфекция

Ротарикс (Ротатек) - это вакцина для профилактики ротавирусного гастроэнтерита. Применение вакцинации против ротавируса снижает частоту случаев госпитализации и смертность от диареи среди детей младше 5 лет.

Пневмококковая инфекция

Синфлорикс, Превенар13 - вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, включая сепсис, менингит, пневмонию и острый средний отит.

Менингоковая инфекция

Менактра, Нименрикс, Бексеро - это вакцины для профилактики менингококковой инфекции, которая в свою очередь может вызвать тяжелые заболевания: менингит, сепсис и отит.

Вирус папилломы человека

Гардасил, Церварикс - вакцины для профилактики предраковых генитальных поражений (шейки матки, вульвы и влагалища) и рака шейки матки и анального отверстия, генитальных кондилов, обусловленных злокачественными типами вируса папилломы человека, делаются в возрасте с 9 лет.

Гепатит

Хаврикс 720 - вакцина для профилактики гепатита А (болезни Боткина). Твинрикс - вакцина для профилактики гепатита А+B.

Ветряная оспа

Варилрикс - вакцина назначается с целью профилактики ветряной оспы.

Грипп

Ваксигрипп, Джисифлю - вакцина для профилактики гриппа, с 6 месяцев. Детям - одна доза, рекомендована ежегодная ревакцинация. Детям младше 9 лет, которые раньше никогда не вакцинировались от гриппа, вторую дозу вакцины нужно ввести после первой с интервалом не менее 4 недель.