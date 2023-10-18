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Врач назвала серьезные осложнения от гриппа: могут привести к смерти

Среда 18 октября 2023 09:21
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Врач назвала серьезные осложнения от гриппа: могут привести к смерти Фото: Грипп может давать осложнения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Даша Власенко

Большинство людей, перенесших грипп, восстанавливаются через несколько дней - максимум до двух недель, но некоторые люди будут иметь осложнения (такие, как пневмония). Некоторые "побочки" инфекции могут быть опасными для жизни и привести к смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию в Instagram педиатра из Харькова Дарьи Власенко.

Что нужно знать об осложнениях

Риносинусит и ушные инфекции являются примерами умеренных осложнений от гриппа, а пневмония - серьезное осложнение гриппа, которое может быть вызвано либо вирусом гриппа, либо сопутствующей бактериальной флорой.

Другие возможные серьезные осложнения, вызванные гриппом: воспаление сердечной мышцы (миокардит), мозга (энцефалит) или мышц тела (миозит, рабдомиолиз), а также полиорганную недостаточность.

Вирусная инфекция дыхательных путей может привести к сепсису, угрожающему жизни. Грипп также может ухудшить течение хронических болезней. Например, люди с астмой могут испытывать приступы астмы, когда у них грипп, а люди с болезнями сердца могут испытывать ухудшение состояния.

Люди, у которых могут быть осложнения от гриппа

Любой человек может болеть гриппом (даже здоровые люди), и серьезные проблемы, связанные с гриппом, могут произойти в любом возрасте, но некоторые люди подвергаются высокому риску развития серьезных осложнений, связанных с гриппом, если они болеют:

  • люди в возрасте 65 лет и старше
  • люди любого возраста с определенными хроническими заболеваниями (такие как астма, диабет или сердечные заболевания)
  • беременные женщины
  • дети в возрасте до 5 лет, но особенно те, кому меньше 2 лет

Помните, что только вакцинация может уберечь вас от осложнений от гриппа.

Тревожные признаки после гриппа

У детей

  • Затрудненное и учащенное дыхание
  • Синий цвет кожи
  • Пьет мало жидкости
  • Не просыпается или не реагирует на звуки
  • Раздражительности, крик
  • Лихорадка и высыпание
  • Симптомы прошли, а потом вернулись

У взрослых

  • Трудности с дыханием или отдышка
  • Потеря сознания
  • Постоянная рвота
  • Симптомы гриппа ушли, а потом вернулись с сильным кашлем

Ранее украинцам рассказали, к каким врачам можно попасть без направления.

Напомним, что врач рассказал, есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом.

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