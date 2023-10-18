Врач назвала серьезные осложнения от гриппа: могут привести к смерти
Большинство людей, перенесших грипп, восстанавливаются через несколько дней - максимум до двух недель, но некоторые люди будут иметь осложнения (такие, как пневмония). Некоторые "побочки" инфекции могут быть опасными для жизни и привести к смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию в Instagram педиатра из Харькова Дарьи Власенко.
Что нужно знать об осложнениях
Риносинусит и ушные инфекции являются примерами умеренных осложнений от гриппа, а пневмония - серьезное осложнение гриппа, которое может быть вызвано либо вирусом гриппа, либо сопутствующей бактериальной флорой.
⠀
Другие возможные серьезные осложнения, вызванные гриппом: воспаление сердечной мышцы (миокардит), мозга (энцефалит) или мышц тела (миозит, рабдомиолиз), а также полиорганную недостаточность.
⠀
Вирусная инфекция дыхательных путей может привести к сепсису, угрожающему жизни. Грипп также может ухудшить течение хронических болезней. Например, люди с астмой могут испытывать приступы астмы, когда у них грипп, а люди с болезнями сердца могут испытывать ухудшение состояния.
Люди, у которых могут быть осложнения от гриппа
Любой человек может болеть гриппом (даже здоровые люди), и серьезные проблемы, связанные с гриппом, могут произойти в любом возрасте, но некоторые люди подвергаются высокому риску развития серьезных осложнений, связанных с гриппом, если они болеют:
- люди в возрасте 65 лет и старше
- люди любого возраста с определенными хроническими заболеваниями (такие как астма, диабет или сердечные заболевания)
- беременные женщины
- дети в возрасте до 5 лет, но особенно те, кому меньше 2 лет
Помните, что только вакцинация может уберечь вас от осложнений от гриппа.
Тревожные признаки после гриппа
У детей
- Затрудненное и учащенное дыхание
- Синий цвет кожи
- Пьет мало жидкости
- Не просыпается или не реагирует на звуки
- Раздражительности, крик
- Лихорадка и высыпание
- Симптомы прошли, а потом вернулись
У взрослых
- Трудности с дыханием или отдышка
- Потеря сознания
- Постоянная рвота
- Симптомы гриппа ушли, а потом вернулись с сильным кашлем
Ранее украинцам рассказали, к каким врачам можно попасть без направления.
Напомним, что врач рассказал, есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом.