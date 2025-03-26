Врач назвала самое опасное осложнение, которое может дать грипп

По ее словам, хотя большинство людей переносят грипп или ОРВИ без осложнений, в некоторых случаях болезнь может иметь опасные последствия.

Какие осложнения после вирусов могут возникнуть?

"Может показаться, что грипп или ОРВИ проходят легко, но последствия иногда бывают очень серьезными. Например, возможно развитие вирусной или бактериальной пневмонии. Это серьезное состояние, требующее немедленного лечения", - пояснила врач.

Кроме того, после вирусных инфекций могут развиваться отиты, синуситы и даже поражения сердечной мышцы - миокардиты.

"Еще одна опасность - вирусы прокладывают дорогу бактериальным инфекциям, и это может вызвать тяжелые осложнения", - добавляет иммунолог.

Во время вирусной инфекции организм ослаблен, иммунитет тратит ресурсы на борьбу с вирусом. Это создает благоприятные условия для бактерий, которые могут вызвать вторичные инфекции.

Одним из самых опасных осложнений гриппа является энцефалит - воспаление головного мозга. Это редкое, но потенциально смертельное заболевание.

Как избежать осложнений

Алла Волоха советует не заниматься самолечением, а при первых симптомах обращаться к врачу. Важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и не прекращать лечение раньше времени. Также важную роль в профилактике играет вакцинация.

"Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений", - подытожила медик.