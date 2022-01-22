ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названі продукти, які найчастіше викликають страшну алергію: будьте обережні

Новость на русском →
Субота 22 січня 2022 12:51
Названі продукти, які найчастіше викликають страшну алергію: будьте обережні Фото: Ці 8 продуктів найчастіше викликають харчову алергію (unsplash.сом)
Автор: Анна Шиканова

Харчова алергія зустрічається дуже часто, у дорослих і дітей. Алергічна реакція може з'явитися в будь-якому віці, і ознаки можуть бути від малопомітних до сильних і небезпечних.

Які продукти найчастіше викликають страшну алергію, розповіли в Healthline.

Харчова алергія - це аномальна імунна відповідь організму на їжу або компоненти.

Імунна система помилково розпізнає деякі білки в їжі як шкідливі та запускає ряд захисних заходів, в тому числі й викид хімічної речовини гістаміну. Саме ця речовина і викликає запалення.

Симптоми алергічної реакції:

  • Набряк язика, рота або обличчя
  • Утруднене дихання
  • Низький тиск
  • Діарея
  • Кропивниця
  • Сверблячі висипання на шкірі

У найважчих випадках алергія може викликати анафілактичний шок і привести до смерті. Серед легких і малопомітних симптомів – висипання на шкірі, легке почервоніння, прищики.

Які продукти викликають алергію

1. Коров'яче молоко. Така алергія найчастіше бувають у немовлят і дітей молодшого віку. До 3 років 90% дітей переростають цей стан і організм адаптується.

Виявляється така алергія через 5-30 хвилин після вживання молока – з'являється кропив'янка, блювота, набряки.

2. Яйця. Ця алергія також частіше зустрічається у дітей і багато хто до 16 років її переростають. Виражається в розладі травлення, болях в животі, кропивниці, шкірних реакціях, зрідка – респіраторні проблеми.

3. Горіх. Найчастіше алергенами стають бразильські горіхи, мигдаль. кеш'ю, горіхи макадамії, фісташки, кедрові горіхи та волоські.

Лікарі людям з алергією на горіхи рекомендують уникати будь-яких видів горіхів і всі продукти, куди вони можуть входити. Горіхи можуть викликати сильну алергічну реакцію, до анафілактичного шоку і задухи.

4. Арахіс. Найчастішим алергеном серед горіхів є саме арахіс. І часто такий вид алергій спадковий.

Це може викликати важкі та потенційно смертельні реакції. Арахіс входить до складу багатьох продуктів, тому варто бути обережніше.

5. Молюски. Організм людини атакує білок з сімейства ракоподібних і молюсків: креветок, раків, омара, кальмара і гребінців. Симптоми такої алергії з'являються дуже швидко.

6. Пшениця. Така алергія також викликається реакцією на один з білків, який є в пшениці. Може викликати розлад травлення, блювоту, кропив'янку, висипання, набряки та шок. Виключити доведеться не тільки харчові продукти, але і косметику з пшеницею.

7. Соя. Алергічну реакцію викликає білок їх соєвих бобів. Симптоми: свербіж, поколювання в роті, нежить або висипання.

8. Риба. Алергія на рибу найчастіше буває у дорослих. Основні симптоми: блювота, діарея, може розвинутися анафілактичний шок. Виявляється як на один вид риби, так і відразу на кілька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, поєднання яких продуктів може викликати серйозні проблеми зі шлунком.

А також розповідали про те, що таке алергія на холод і як вона проявляється.

Читайте РБК-Україна в Google News
симптомы аллергия Поради лікаря
LITE
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"