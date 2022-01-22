Названі продукти, які найчастіше викликають страшну алергію: будьте обережні
Харчова алергія зустрічається дуже часто, у дорослих і дітей. Алергічна реакція може з'явитися в будь-якому віці, і ознаки можуть бути від малопомітних до сильних і небезпечних.
Які продукти найчастіше викликають страшну алергію, розповіли в Healthline.
Харчова алергія - це аномальна імунна відповідь організму на їжу або компоненти.
Імунна система помилково розпізнає деякі білки в їжі як шкідливі та запускає ряд захисних заходів, в тому числі й викид хімічної речовини гістаміну. Саме ця речовина і викликає запалення.
Симптоми алергічної реакції:
- Набряк язика, рота або обличчя
- Утруднене дихання
- Низький тиск
- Діарея
- Кропивниця
- Сверблячі висипання на шкірі
У найважчих випадках алергія може викликати анафілактичний шок і привести до смерті. Серед легких і малопомітних симптомів – висипання на шкірі, легке почервоніння, прищики.
Які продукти викликають алергію
1. Коров'яче молоко. Така алергія найчастіше бувають у немовлят і дітей молодшого віку. До 3 років 90% дітей переростають цей стан і організм адаптується.
Виявляється така алергія через 5-30 хвилин після вживання молока – з'являється кропив'янка, блювота, набряки.
2. Яйця. Ця алергія також частіше зустрічається у дітей і багато хто до 16 років її переростають. Виражається в розладі травлення, болях в животі, кропивниці, шкірних реакціях, зрідка – респіраторні проблеми.
3. Горіх. Найчастіше алергенами стають бразильські горіхи, мигдаль. кеш'ю, горіхи макадамії, фісташки, кедрові горіхи та волоські.
Лікарі людям з алергією на горіхи рекомендують уникати будь-яких видів горіхів і всі продукти, куди вони можуть входити. Горіхи можуть викликати сильну алергічну реакцію, до анафілактичного шоку і задухи.
4. Арахіс. Найчастішим алергеном серед горіхів є саме арахіс. І часто такий вид алергій спадковий.
Це може викликати важкі та потенційно смертельні реакції. Арахіс входить до складу багатьох продуктів, тому варто бути обережніше.
5. Молюски. Організм людини атакує білок з сімейства ракоподібних і молюсків: креветок, раків, омара, кальмара і гребінців. Симптоми такої алергії з'являються дуже швидко.
6. Пшениця. Така алергія також викликається реакцією на один з білків, який є в пшениці. Може викликати розлад травлення, блювоту, кропив'янку, висипання, набряки та шок. Виключити доведеться не тільки харчові продукти, але і косметику з пшеницею.
7. Соя. Алергічну реакцію викликає білок їх соєвих бобів. Симптоми: свербіж, поколювання в роті, нежить або висипання.
8. Риба. Алергія на рибу найчастіше буває у дорослих. Основні симптоми: блювота, діарея, може розвинутися анафілактичний шок. Виявляється як на один вид риби, так і відразу на кілька.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, поєднання яких продуктів може викликати серйозні проблеми зі шлунком.
А також розповідали про те, що таке алергія на холод і як вона проявляється.