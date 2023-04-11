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Врач назвала единственные препараты, которые борются с нарушениями памяти

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Вторник 11 апреля 2023 10:07
Врач назвала единственные препараты, которые борются с нарушениями памяти Врач рассказала о нарушениях памяти (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Нарушение памяти имеет много форм проявлений и может быть как условной нормой как реакция психики на ненормальные вещи, так и в структуре болезни. Потеря памяти может быть кратковременной, а затем восстановиться полностью. Или может напротив прогрессивно ухудшаться и не восстановиться.

Что вызывает ухудшение памяти, и какими препаратами это лечить, рассказала в Instagram психиатр и медицинский психолог Беата Надь.

Что вызывает ухудшение памяти?

Иногда потеря памяти возникает из-за проблем с психическим здоровьем, например:

  • После серьезного травматического, стрессового события.
  • Депрессия.
  • Тревожные расстройства
  • Шизофрения
  • Деменция (болезнь Альцгеймера, Сосудистая деменция и др.)

Другие причины потери памяти включают в себя:

Черепномозговые травмы, операции мозга, инсульт, алкоголь, наркотики, инфекции мозга или ВИЧ/СПИД, чрезмерное употребление лекарств, таких как барбитураты или (снотворные), электроконвульсивная терапия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и т.д.

Как лечится нарушение памяти?

Иногда саму причину нарушения памяти можно вылечить, или устранить и проблемы с памятью исчезают, как при депрессии, или алкоголизме, например.
В других случаях проблема заключается в расстройстве мозга, например, в болезни Альцгеймера, которую невозможно вылечить полностью.
Лечение всегда будет состоять во влиянии на основную причину, которая привела к нарушениям памяти, поэтому оно будет очень отличаться в каждом частном случае.

На сегодняшний день не существует специфического универсального лекарства для улучшения всех видов нарушений памяти.

К сожалению, все, что есть на рынке в виде БАДов, ноотропов, гомеопатии - не работает.

Единственные клинически доказанные и одобренные FDA лекарства, имеющие отношение к лечению проблем с памятью, это 4 препарата для лечения различных деменций:

  • мемантин
  • донепезил
  • ривастигмин
  • галантамин.

Напомним, что врачи назвали несуществующие диагнозы, от которых украинцев "лечили" годами.

Раньше мы писали об известных фуфломицинах, которые назначают при проблемах с печенью.

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