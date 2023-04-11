Врач назвала единственные препараты, которые борются с нарушениями памяти

Нарушение памяти имеет много форм проявлений и может быть как условной нормой как реакция психики на ненормальные вещи, так и в структуре болезни. Потеря памяти может быть кратковременной, а затем восстановиться полностью. Или может напротив прогрессивно ухудшаться и не восстановиться.

Что вызывает ухудшение памяти, и какими препаратами это лечить, рассказала в Instagram психиатр и медицинский психолог Беата Надь.

Что вызывает ухудшение памяти?

Иногда потеря памяти возникает из-за проблем с психическим здоровьем, например:

После серьезного травматического, стрессового события.

Депрессия.

Тревожные расстройства

Шизофрения

Деменция (болезнь Альцгеймера, Сосудистая деменция и др.)

Другие причины потери памяти включают в себя:

Черепномозговые травмы, операции мозга, инсульт, алкоголь, наркотики, инфекции мозга или ВИЧ/СПИД, чрезмерное употребление лекарств, таких как барбитураты или (снотворные), электроконвульсивная терапия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и т.д.

Как лечится нарушение памяти?

Иногда саму причину нарушения памяти можно вылечить, или устранить и проблемы с памятью исчезают, как при депрессии, или алкоголизме, например.

В других случаях проблема заключается в расстройстве мозга, например, в болезни Альцгеймера, которую невозможно вылечить полностью.

Лечение всегда будет состоять во влиянии на основную причину, которая привела к нарушениям памяти, поэтому оно будет очень отличаться в каждом частном случае.

На сегодняшний день не существует специфического универсального лекарства для улучшения всех видов нарушений памяти.

К сожалению, все, что есть на рынке в виде БАДов, ноотропов, гомеопатии - не работает.

Единственные клинически доказанные и одобренные FDA лекарства, имеющие отношение к лечению проблем с памятью, это 4 препарата для лечения различных деменций: