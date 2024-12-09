"Врач говорил, что это божья кара, а я от боли не хотела жить": женщине 20 лет не могли установить диагноз

Карла Льюис прошла через ад и даже в какой-то момент начала сомневаться в том, хочет ли жить дальше. А причиной стало ее заболевание, которое причиняло сильную боль. Врачи более 20 лет гоняли ее от одного специалиста к другому и не воспринимали ее жалобы серьезно.

Какое заболевание было у Карлы и с чем она столкнулась при общении с медиками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Невыносимая боль у Карлы продолжалась десятилетием. Это было настолько тяжело выдержать, что женщина начала сомневаться, хочет ли дальше жить.

На самом деле 44-летняя Карла из Ливерпуля имела дело с невероятно болезненным эндометриозом четвертой стадии еще с подросткового возраста, но медики после каждого обследования выдвигали разные ошибочные диагнозы и говорили, что ничем помочь не могут.

"У меня начались месячные в возрасте 12 лет, и с самого начала было больно. Мне настолько становилось плохо, что я не могла заниматься физкультурой, меня постоянно отправляли из школы домой, а мои учителя считали, что я лгу или преувеличиваю боль. Я проводила много времени в изоляции, если могла», – рассказывает женщина.

Однажды врач ей сказал, что ее страшные боли - это нормально.

"Я помню, как мой врач, который был женщиной, сказал: "Это нормально, женщины испытывают боль в это время фазы месяца. Просто думайте о чем-то положительном". Я тогда подумала: "Серьезно?". Но чем дольше это продолжалось, тем чаще стали появляться боли, и не только во время месячных, а в любое время. Тогда я поняла, что это может быть что-то серьезное", - добавляет Карла.

В 18 лет женщина начала выступать в пабах и клубах, устраивать караоке вечера и пытаться наслаждаться жизнью. А у 20 боли у нее были иногда настолько невыносимыми, что ее неоднократно госпитализировали.

"Врачи были убеждены, что это желудок, что-то типа язвенного колита, но я знала, что это не так, и они отказывались слушать. Я была музыкантом и певицей, мне нравилось выступать, но болезнь мне все испортила. Это было длительное состояние, когда ткань, похожая на слизистую женщины, растет в других месяцах, таких как яичники и маточные трубы. И боль от этого была невыносимой", - продолжает Карла.

Болезнь погубила карьеру Карлы (фото: Carla Lewis)

Женщине назначали разные лекарства, но они не помогали, только ухудшали самочувствие.

"Прием лекарства, влияющего на ваши гормоны - это минное поле побочных эффектов, и я искренне верю, что это значительно ухудшило мои симптомы, вызывая тревогу, депрессию и ужасные перепады настроения. В конце концов ты начинаешь ненавидеть себя и свою жизнь в целом. Однажды врач меня спросил: Вы уверены, что это все так плохо? Или, может, вы немного преувеличиваете, потому что на самом деле мы не можем найти причину вашей боли", - рассказывает женщина.

А потом кто-то из врачей предложил ей посетить гинеколога в Ливерпуле, которая специализируется на женском здоровье. И это был фактически в первый раз, когда ее внимательно выслушали и направили к нужному специалисту, хоть на это и ушло еще три года.

Гинеколог внимательно выслушала Карлу и очень быстро поняла, что у нее эндометриоз. Женщине сделали первую операцию, определили стадию заболевания и начали необходимое лечение.

"Это полностью изменило мою жизнь и то, кем я являюсь или была как личность. На каком-то этапе я даже себя больше не узнавала. Я хотела все бросить и уйти. Я была шокирована тем, сколько лет мне пришлось терпеть страшную боль только из-за некомпетентности врачей. . Мой первый специалист сказал, что "эндометриоз - это кара Божья, потому что женщины созданы на земле, чтобы иметь детей, а когда мы этого не делаем - он злится и наказывает нас". На какой планете вы живете, где, по вашему мнению, можно так относиться к пациентам? Женоненавистничество в сфере здравоохранения женщин - вполне реальная вещь", - рассказала Карла.