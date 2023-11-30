RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач дал четкий ответ, что полезнее – яблоко или груша

Что полезнее – яблоко или груша (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Яблоки и груша - очень полезные фрукты для здоровья, которые можно купить почти круглый год. И если яблоки по цене доступны даже зимой, то цена груши вырастает в несколько раз.

Какой плод наиболее полезен для здоровья, яблока или груша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.

По словам специалиста, более полезно есть яблоко, потому что в нем есть пектин, который помогает печени, желудку и поджелудочной. В яблоках много витаминов: группы В, С, полезных кислот и фитонцидов.

Поэтому съедать яблоко каждый день - полезно для вашего организма.

Но и груша обладает своими полезными свойствами. Если ее есть каждый день, то следует ожидать онкопротекторного действия.

Она нормализует работу кишечника, помогает сосудам. В груше много сахара, но в ней так же много фолиевой кислоты, калия и она очень полезна для мужчин.

Грушу и яблоко нельзя есть на голодный желудок и тем, у кого есть сахарный диабет. Детям яблоки и груши лучше натирать и давать в качестве пюре.

"Употребляйте сезонные яблоки и груши. Чем свежее, тем больше будет витаминов. Всегда делайте правильный выбор!" – советует врач.

Кстати, раньше мы писали о том, какие 4 правила помогут бороться с ожирением печени.

А еще рассказывали о полезных необычных фруктах, которые нужно попробовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
фруктияблукагруши