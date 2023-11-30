Врач дал четкий ответ, что полезнее – яблоко или груша

По словам специалиста, более полезно есть яблоко, потому что в нем есть пектин, который помогает печени, желудку и поджелудочной. В яблоках много витаминов: группы В, С, полезных кислот и фитонцидов.

Поэтому съедать яблоко каждый день - полезно для вашего организма.

Но и груша обладает своими полезными свойствами. Если ее есть каждый день, то следует ожидать онкопротекторного действия.

Она нормализует работу кишечника, помогает сосудам. В груше много сахара, но в ней так же много фолиевой кислоты, калия и она очень полезна для мужчин.

Грушу и яблоко нельзя есть на голодный желудок и тем, у кого есть сахарный диабет. Детям яблоки и груши лучше натирать и давать в качестве пюре.

"Употребляйте сезонные яблоки и груши. Чем свежее, тем больше будет витаминов. Всегда делайте правильный выбор!" – советует врач.