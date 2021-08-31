Лідія Таран допомогла хлопчикові, який переміг рак, здійснити заповітну мрію: зворушливе відео

Ведуча "плюсів" Таран зізналася, що історія Гліба стала для неї самої рідною і дуже пам'ятною.

Дитина практично рік прожила в лікарні Охматдит, мужньо долаючи рак крові.

"Тоді, 4 роки тому, він мріяв про одне - одужати, вирости та стати поліцейським. Ми знайшли мрійника і допомогли всі разом", - розповіла кураторка проекту "Здійсни мрію".

За спецзамовленням для хлопчика пошили форму, і подарували на День народження разом з головою Національної поліції. Також Гліба запросили на святкування другої річниці створення Нацполіції, де влаштували посвячення в правоохоронці.

"Це позитивно вплинуло на Гліба - він зміг побороти хворобу і тепер повністю здоровий! А тепер, я хочу підтримати Гліба ще раз на шляху до його мрії!"- зазначила телезірка.

Так, 4 роки тому, в Києві на святкових заходах з нагоди другої річниці створення Нацполіції, на Софійську площу разом з чиновниками, правоохоронцями, гостями з-за кордону, охороною... був і маленький Гліб. Багато людей підтримали хлопчика на шляху до одужання, а столичні полісмени, після посвяти, взяли його під свою опіку - подарували хлопчикові гіроскутер і дали покерувати поліцейським авто - під наглядом поліцейського.

І ось уже цього року Гліб разом з мамою Ольгою приїхали на святковий ефір ТСН до Дня Незалежності, де хлопчикові підготували ще один сюрприз.

На імпровізовану сцену на Золотих Воротах в'їхало троє "копів" на мотоциклах, які подарували дитині мотошлем, привітали та побажали, щоб його мрія збулася.

Після цього під оплески Гліб сів на байк і відправився разом з поліцейськими на патрулювання сусідньої вулиці.

Відео: другокласник Гліб, який переміг рак, на мотоциклі разом з поліцейським відправився патрулювати вулиці