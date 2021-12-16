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Антивакцинатори почали випрошувати у людей гроші: "можна багато говорити, але 5 євро краще"

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Четвер 16 грудня 2021 16:08
Антивакцинатори почали випрошувати у людей гроші: "можна багато говорити, але 5 євро краще" Організатори протестів антивакцинаторів просять гроші (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві організатори протестів антивакцинаторів почали просити гроші в учасників акцій. Зокрема, у чаті антивакцинаторів пише, що руху потрібна фінансова підтримка у євро.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Так, з повідомлення стає зрозуміло, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Вони мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Однак цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.

"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у повідомленні.

Антивакцинатори почали випрошувати у людей гроші: &quot;можна багато говорити, але 5 євро краще&quot;Антивакцинатори почали випрошувати у людей гроші: &quot;можна багато говорити, але 5 євро краще&quot;Антивакцинатори почали випрошувати у людей гроші: &quot;можна багато говорити, але 5 євро краще&quot;

Антивакцинатори просять гроші в учасників руху (segodnya)

Також у Києві антивакцинатори хочуть влаштовувати пікети біля пунктів вакцинації.

Зокрема, вони будуть відмовляти людей від вакцинації перед щепленням.

"У нас обговорюється таке питання, щоб впливати на тих, хто прийшов робити щеплення. Так би мовити, щоб безпосередньо впливати на тих, хто вирішив робити собі укол", – розповіла учасниця протестів.

Антивакцинатори почали випрошувати у людей гроші: &quot;можна багато говорити, але 5 євро краще&quot;Мітинг антивакцинаторів у Києві (Віталій Носач РБК-Україна)

Раніше ми повідомляли, що у Києві антивакцинатори вийшли на акцію протесту та йдуть маршем по Хрещатику.

Також ми писали, що у РНБО відреагували на марш антивакцинаторів у Києві.

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